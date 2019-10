Hugo Salazar y Verónica Romero, de 'OT', actuación estrella en el Festival de las Naciones

El Festival de las Naciones tiene previsto para este fin de semana un programa lleno de espectáculos y conciertos para todos los públicos, donde el concierto conjunto de Hugo Salazar y Verónica Romero, de OT, se presenta como la actuación estrella.

Programación del fin de semana en el Festival de las Naciones

Este viernes, viernes 4 de octubre, a las 19:30, comienza la programación, con la escuela de baile local La Pipi Sevilla, un perfecto aperitivo para el plato fuerte del finde semana.

Dos cantantes que salieron del mismo concurso de televisión, Operación Triunfo, y que se reúnen para presentar en exclusiva en el Festival de las Naciones un proyecto lleno de ilusión. Verónica Romero y Hugo Salazar cantarán en el escenario del festival este viernes a las 22:00.

Verónica Romero, de OT a 'Hello World'

La cantante alicantina Verónica Romero, tras triunfar por todo el mundo, volvió a España con las ganas de demostrar a su público todo lo que había aprendido y crecido como artista.

Cantante, compositora, modelo de fitness y personalidad de televisión. Hello World, es el nombre de su nuevo trabajo, el cual ha escrito y coescrito con personas con impresionantes créditos, como: Phil Collen (de la legendaria banda de rock clásico DefLeppard), Robe Kleiner (Sia, Kylie Minogue, Britney Spears, David Guetta), Michael Jay (Eminem, Kylie Minogue, Celine Dion, Gloria Estefan, Mandy Moore) o CJ Vanston (Def Leppard, Joe Cocker, Deborah Harry, etc.). El álbum Hello World incluye canciones electro pop, pop rock con himnos de pop rock.

Hugo Salazar, de OT a '180'

El sevillano Hugo Salazar sigue trabajando duro con el corazón en su tierra y trata de llevar su música al de los demás. A lo largo de su carrera ha lanzado seis discos al mercado y ha ofrecido más de 500 conciertos por toda la geografía española. Llega a Sevilla con su recién estrenado trabajo discográfico 180, un álbum del cual ha ido desgranando en forma de adelanto algunos singles, tales como: Adivina, adivinanza, Pólvora, Sin argumentos y La asesina de mi buena suerte.

Llega presentando como nuevo single Si bailas conmigo, un tema en el que, de nuevo, Hugo Salazar coquetea con las tendencias latinas fusionándolas con su estilo de siempre. Además, acaba de estrenar un nuevo videoclip para el cual ha contado conla colaboración de Roser, cantante y presentadora que ha vendido más de 200.000 copias de sus discos y éxitos.

Día de Andalucía, el sábado

El sábado se celebrará el Día de Andalucía con una programación plena de esencia, de raza, de baile, de flamenco, de copla. Será el momento perfecto para que los andaluces presuman orgullosos de cuánto tiene su tierra y mostrarlo al mundo.

La escuela de baile de Manuela Povea dará protagonismo al baile a partir de las 19:00. A las 20:00, actuará la peña flamenca Universidad Pablo de Olavide con cante, baile y música en directo, y, a las 22:00, dará comienzo la Noche de Copla con tres cantantes participantes del programa Se llama copla.

Domingo de niños, zumba y son cubano

El domingo a mediodía, la actividad continuará con los más pequeños en el Mini Festival a las 12:30 y a las 18:00, con los que se podrá disfrutar de una programación adaptada a ellos.

A las 19:00 y a las 21:00 habrá sesión de Zumba fusión dance para los valientes que quieran mover el esqueleto al ritmo de Lina Hernández y Pipo Franco.

Y para cerrar el día, el trío cubano Los D´Orlando, concursantes del programa televisivo La Voz, llenarán el Festival de las Naciones de sabor habanero, de bolero y salsa, de malecón puro en sesión doble a las 20:00 y a las 22:00.

Gastronomía y artesanía para disfrutar

No se puede olvidar la gastronomía del Festival, un lugar donde se ofrece al visitante amplias zonas de terrazas y veladores con una gran oferta multicultural.

Así, aquí es posible saborear y degustar carne de Argentina, blinis de Rusia, caipirinhas de Brasil, hamburguesas de canguro de Australia, pollo al curry de la India, mojito y ron de Cuba, pisco sour de Perú, pizzas de Italia, té tuareg del Zagreb, arepas de Venezuela, empanadas de Chile, margaritas y tequilas de México, cócteles exóticos de Hawai y Santo Domingo...

El Festival ha querido tener siempre un espacio donde la protagonista sea la artesanía de los cinco continentes. Se localizará en torno a dos plazas de arte con la configuración de la Global Market con más de 50 stands, fácilmente localizables en nuestro mapa de áreas temáticas.

Y la semana que viene vuelve con más tributos: Sinfo García cantará por Niña Pastori y Miguel Gallardo hará un repertorio del grupo Ketama.

El recinto del festival abre sus puertas todos los días a partir de las 11:00de la mañana hasta las 24:00 horas de lunes a miércoles y festivos, y de juevesa sábado y vísperas de festivos, hasta la 01:30.