"Todos los artistas nos convertimos en productos comerciales"

Mimi Doblas fue la primera expulsada de Operación Triunfo en la pasada edición, ahora la cantante y bailarina está inmersa en Tu cara me suena. Un plató no es un terreno desconocido para la granadina, hace ocho años ya pasó por Fama, ¡a bailar!, programa que le ha servido para crear la conjunción perfecta entre el cante y el baile. Mimi decidió formar Lola Índigo como un girly squad con un mensaje de empoderamiento femenino.

¿Es cierto eso de que los últimos serán los primeros?

-Siempre me ha importado poco la posición dentro de los concursos. No creo que los números sean determinantes, igual que el arte no es tangible, no creo que se pueda medir el talento en un concurso de televisión.

-Ha pasado de ser la primera expulsada de Operación Triunfo a ser una de las favoritas de Tu cara me suena. ¿Cómo lo lleva?

-No pienso que lo sea, creo que hay varias compañeras que también optan a ese puesto. Aún así, es un honor poder compartir ese reconocimiento. Me esfuerzo todo lo que puedo y espero poder obtener unos buenos números.

-A la hora de definirse ¿cómo lo haría, como bailarina o cantante?

-No tengo que elegir, puedo hacer las dos cosas sin tener que decantarme por una cosa o la otra.

-¿Dónde acaba el artista y comienza el producto comercial?

-El artista que quiera vivir de su música tiene que convertirse en un producto comercial. Cada uno tiene unos medios de distribución de su arte y algunos elegimos la televisión o la radio y otros las redes sociales. Al final, todos estamos comercializando con nuestro producto, lo que cambia es la manera de llevarlo a cabo.

-¿Está más coartada la libertad creativa ahora que todo se mira con lupa?

-Actualmente estamos muy limitados en cuanto a la libertad creativa para no herir sensibilidades. Cada vez la tolerancia es menor. Eso con determinados temas está bien pero también es un arma de doble filo porque coarta mucho la capacidad de crear de cada artista. Creo que dentro del arte hay que tener la mente muy abierta; en la vida ya es otra cosa.

-¿Son las redes sociales el nuevo baremo del éxito más que los medios convencionales?

-No. Hay personas que tienen menos seguidores que yo en las redes sociales y dan muchos más conciertos de los que doy yo además de hacer muchos festivales o giras por Latinoamérica. No creo que los seguidores sean determinantes.

-¿Tiene algún tipo de superstición cuando se va a subir al escenario?

-En absoluto. Sólo me recuerdo que estoy haciendo lo que siempre he querido hacer y que tengo que disfrutarlo al máximo, da igual lo cansada que esté o los problemas que haya. Ese es mi momento.

-Colabora con Durex para la lucha contra el sida. ¿Se ha perdido el miedo a contraer esta enfermedad?

-La gente estaría más concienciada si no fuera un tema tan tabú y aquellos que conviven con esa enfermedad pudieran hablar libremente sobre ella. Cuanto más se normalice más sensibilizada estará la población. Hace falta que la gente se eduque al respecto y se empiece a distinguir entre VIH y sida y cómo afecta la enfermedad. Hay que dejar a un lado el estigma sobre el tipo de población a la que afecta, porque el VIH no discrimina y puede pasarle a cualquiera.

-Imagino que al hacer la campaña se habrá informado sobre el VIH. ¿Ha descubierto muchas cosas nuevas?

-Ya estaba informada antes de meterme en el proyecto. La he vivido de cerca porque conozco a personas que padecían la enfermedad.