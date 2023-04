Cuatro planes para este fin de semana en Sevilla

Ha llegado el fin de semana y en Sevilla se pueden disfrutar multitud de planes tanto en interiores como al aire libre y para todos los gustos.

Conciertos a la luz de las velas

Disfrutar de la buena música siempre es un buen plan para el fin de semana, pero si a este se le añade la magia que le aporta un ambiente a la luz de las velas puede convertirse en uno de los momentos estrella de estos días.

Este fin de semana en Sevilla se celebran dos Conciertos Candlelight en el que se homenajea a una de las bandas de música más importantes de la historia: los Beatles. Ambos tendrán lugar el sábado 15 de abril, el primero a las 19:00 horas y el segundo a las 21:00 horas en el Global Omnium Auditorio del Acuario de Sevilla.

En el concierto se escucharán algunas de las canciones más conocidas de la banda británica, como 'All you need is love', 'Yesterday' o 'Imagine'.

Las entradas se pueden encontrar en el siguiente enlace con precios que van de los 25 a los 35 euros.

Feria Andaluza de Arte y Cultura

Entre el 13 y el 16 de abril FIBES acoge la Feria Andaluza de Arte y Cultura (FADAC). Se trata de un evento en el que se pueden disfrutar de 7.000 metros cuadrados en lo que se muestran la obra de diversos de artistas, cuenta también con la presencia de expositores relacionados con el sector andaluz del arte.

Las entradas cuestan 10 euros y pueden encontrarse en el siguiente enlace.

Betis - Espanyol

Los amantes del fútbol que estén este fin de semana en Sevilla pueden disfrutar del partido de Liga que se disputa entre Betis y Espanyol este sábado 15 de abril. El encuentro se juega en el Estadio Benito Villamarín desde las 18:30 horas y el equipo sevillano sigue contando con entradas a la venta.

Pueden conseguirse las entradas en el siguiente enlace, por unos precios que van de los 75 euros a los 120.

El zoco de María Luisa

Cada todos los meses el zoco vuelve al Parque de María Luisa y este mes de abril se podrá disfrutar de este mercado de artesanía, moda, decoración o gastronomía durante el domingo 16. Una buena forma de pasar el domingo, especialmente si el tiempo acompaña.

El de este domingo no será tampoco el último zoco del mes, puesto que el sábado 22 tendrá lugar su edición especial flamenca, apenas un día antes del inicio de la Feria de Abril.