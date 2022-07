La Plaza de España de Sevilla, de cine: las películas que se han rodado en este idílico entorno

La Exposición Iberoamericana celebrada en Sevilla allá por 1929 (hace cerca de un siglo) significó también la construcción de uno de los máximos exponentes de la arquitectura hispalense: la Plaza de España, obra del que se considera el arquitecto sevillano por antonomasia, Aníbal González.

Desde entonces, la joya del ya de por sí espectacular parque de María Luisa ha atraído a innumerables turistas y, por supuesto, habitantes de la capital hispalense que cada día quedan boquiabiertos por la fascinante apariencia de esta plaza y su incuestionable valor histórico, cultural y artístico.

Ahora bien, la que para muchos es la obra cumbre definitiva de Aníbal González no sólo desempeña el papel de ser uno de los puntos de referencia para gozar de la arquitectura de nuestra ciudad. Y no, su historia no queda tampoco restringida al Museo Histórico Militar que allí encontramos.

Resulta que la fascinación que provoca visitar la Plaza de España no afecta exclusivamente a turistas y ciudadanos sevillanos, sino que también a cineastas de talla mundial que la han usado como escenario para algunos de los films más taquilleros de toda la historia.

Lawrence de Arabia (1962)

Una de las apariciones cinematográficas de este conjunto arquitectónico de fábula se remonta a 1962, en el rodaje de la exitosa y recordada película Lawrence de Arabia, protagonizada por Peter O'Toole, Omar Sharif y Alec Guiness, entre otros, y que narra la historia de un oficial británico enamorado de la cultura del pueblo árabe.

Star Wars Episodio II: El ataque de los Clones (2002)

Los amantes de la ciencia ficción sin duda recordarán Naboo, planeta ficticio dentro del universo de Star Wars, que apareció en la segunda entrega dentro de la cronología de la saga, El ataque de los Clones, filmada hace 20 años. Para plasmar la naturaleza idílica de esta localización clave en el desarrollo de la trama, los directores se acordaron de la Plaza de España, que adaptaron mediante efectos digitales para darle la apariencia que finalmente pudimos ver en esta conocida película.

El dictador (2012)

La irreverente comedia de Sacha Baron Cohen El Dictador también trasladó a la gran pantalla la indescriptible belleza de la Plaza, aunque una vez más se editó digitalmente para hacer la localización más acorde a lo que la trama de la cinta exige, hasta el punto en el que muchos espectadores no pudieron identificar el lugar en las escenas en las que apareció.

En definitiva, cabe esperar que muchas más cintas de éxito encuentren su inspiración en este tesoro hispalense para utilizarlo como localización, lo cual aporta grandes beneficios a la ciudad en general y, por supuesto, graba su nombre en la historia del séptimo arte.