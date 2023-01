José Calvo Poyato presenta su libro 'El año de la República' en la sede sevillana del Colegio Notarial de Andalucía

El ex alcalde de Cabra y ex diputado del Parlamento andaluz, José Calvo Poyato ofrecerá el miércoles 1 de febrero una conferencia sobre su último libro, El año de la República en la sede sevillana del Colegio Notarial de Andalucía (c/ San Miguel, 1). Autor de numerosas investigaciones que tienen como marco el sur de Córdoba y la propia ciudad de Cabra, ha escrito numerosas novelas históricas como La ruta infinita, La travesía final, La biblia negra, El hechizo del Rey, Jaque a la Reina, El manuscrito de Calderón o El sueño de Hipatia, entre otras.

La conferencia será a las 19:30 y la entrada es libre hasta completar aforo. Doctor en Historia Moderna por la Universidad de Granada, fue alcalde de Cabra, su ciudad natal, entre 1991 y 2000, como candidato del Partido Andalucista; diputado del Parlamento de Andalucía entre 1990 y 1994 y entre 2000 y 2005; y diputado provincial de la Diputación de Córdoba (1995-1999). Ocupó la secretaría general del Partido Andalucista en Córdoba entre 1990 y 1995, la presidencia de la Comisión Permanente del Congreso del PA (1995-1996) y la de la Comisión de Garantías (1996-2000).

La ponencia podrá seguirse también por zoom y será presentada por Manuel Ramos Gil, notario de Sevilla.