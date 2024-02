El Rastrillo Nuevo Futuro arranca su 35 edición en el Hotel Meliá Lebreros

La asociación Nuevo Futuro Sevilla ha inaugurado hoy la 35ª edición de El Rastrillo, uno de los principales eventos solidarios que se celebran en Sevilla y que se recupera este año tras varias ediciones sin poder celebrarse, con el objetivo de recaudar fondos para la labor social que esta entidad desarrolla con menores niños sin hogar o en riesgo de exclusión social por diferentes circunstancias.

El evento, que se celebrará hasta el sábado 3 de febrero, vuelve a desarrollarse en el Hotel Meliá Lebreros, y cuenta como en años anteriores con diferentes puestos y espacios donde los visitantes podrán adquirir multitud de productos y artículos relacionados con la moda, complementos, obras de arte y antigüedades, decoración, ropa infantil, o productos gastronómicos, para colaborar con Nuevo Futuro; además de poder participar en su tradicional Tómbola o degustar tapas y platos en sus diferentes zonas de restauración, como son La Carpa o El Salón de Té.

El evento ha sido inaugurado por Concepción Cardesa Cabrera, secretaria general de Familias, Igualdad, Violencia de Género y Diversidad de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad; Minerva Salas López, primera teniente alcalde del Ayuntamiento de Sevilla; la presidenta de Nuevo Futuro Sevilla, Mónica Gutiérrez Muñoz; la presidenta nacional de Nuevo Futuro, Josefina Sánchez-Errázuriz; y el director del hotel, Juan Manuel Fernández Cernada, además del equipo organizador y equipo técnico de Nuevo Futuro Sevilla; y los patrocinadores y colaboradores del evento.

Este año destaca la presencia de los puestos tradicionales y una treintena de puestos más pequeños de firmas participantes, haciéndose hincapié en apoyar y promocionar a jóvenes empresarios y nuevos emprendedores de marcas de moda, diseño y complementos, para así contribuir al impulso de sus negocios y actividad comercial. Una cuestión que siempre ha estado presente en las ediciones de El Rastrillo.

La recaudación de este evento solidario se destinará al nuevo proyecto de la asociación: un piso de emancipación para los jóvenes que tienen que dejar sus hogares de acogida cuando cumplen la mayoría de edad, con el objetivo de poder acompañarlos en sus primeros años de independencia y autonomía. "Estamos ultimando su puesta en marcha y estará listo en los próximos meses", ha explicado la presidenta de Nuevo Futuro, quien ha añadido que este proyecto es muy importante porque "estos adolescentes tienen que dejar con 18 años nuestros hogares, y tienen que enfrentarse al mundo ya solos, sin herramientas ni soportes de apoyo en la mayoría de las ocasiones. Tienen que seguir formándose y preparándose para su futuro, y con estos pisos podemos al menos ofrecerles esa opción de contar con un lugar donde vivir, y facilitars esa parte para que puedan seguir desarrollándose como personas e integrarse plenamente en la sociedad. Animamos a toda Sevilla para que venga al Rastrillo y colabore con este proyecto tan bonito”, ha añadido.

Horario

El horario de visita será de 11:00 a 21:00 el jueves y viernes, y de 11:00 a 20:00 el sábado, y como en ediciones anteriores, el donativo de entrada tendrá un precio simbólico de tres euros, en la que está incluida la entrega de bolsas de Nuevo Futuro.

Puestos y actividades de El Rastrillo

En el Rastrillo de este año se incluye la participación de puestos y espacios de jóvenes empresarios y emprendedores de marcas de diferentes ámbitos, como Liz Mariana, Roses d’ Helena, Isabel Peinado, Amaawa, Vicky and Chic, Silvia Casares, Nina Hernández, Matiset, Manola Caballos en joyería y bisutería; Pijichic, Carmen Fernández Arteaga, La Malcriá, Majos, Surfly Studio, Panama Hats, Unique, Lart Handmadeleather, Rocío Ayuso, Marta Ovelar, Love Shop Collection, El Patio de Mi Casa, Felippa Complementos y Carmen Herrero en complementos; Gavriella, Oliver Moda, Sin Lunaritos, Tatiana Villegas y Misyta en moda femenina; The NewMan Brand, Westie Corbatas y God Save My Swing en moda hombre; Vainica, Camcabeceros, Rocío Ramos Paul y Barnacle en Decoración y Hogar; o Reyes Ruiz y Dimelohilando en Ropa Infantil. Por su parte, en los puestos gastronómicos destacan los dulces de las Monjas de Osuna y los aceites de Finca Venta La Romera, en productos de artesanía Papelorio, y en bordados Los Mantones de Mariquilla.

Además, se dispondrá de los habituales puestos grandes con multitud de artículos como Santa Justa y Rufina, Sevilla y Olé, El Popurrí, El Jueves, Guadalquivir, El Zacatín o La Maestranza (en este último se podrán adquirir objetos y artículos sobre el mundo del toreo cedidos por toreros).

Ya en el apartado gastronómico del Rastrillo hay que subrayar los almuerzos y comidas en La Carpa, como el almuerzo inaugural de hoy, que correrá a cargo del catering Alberto Mejías, con vinos donados por la Fundación García Peralta. Por su parte, mañana viernes tendrá lugar un almuerzo que servirá como homenaje y reconocimiento a la Fundación Valentín de Madariaga, por su generosidad y colaboración incondicional con la labor de Nuevo Futuro Sevilla. Este almuerzo será ofrecido por el catering Antonio Bort, con vinos de la Fundación García Peralta y la colaboración de Jamones 959 Ibérico, y el Hotel Meliá Lebreros.

La oferta culinaria se completa con las exquisitas tartas caseras y dulces del Salón de Té, en el que colaboran diversas empresas de restauración y marcas de repostería como Bibelo Estudio, Tartahome La Cucufata, Amorino Sevilla, Entrenamos, Zapateira, Mompensier 6, Flamencoco, Inés Rosales, Mr Cheesecake, La Tarta de la Madre de Cris, Chök, Taberna la Almazara, Bar casa Águila, Cafetería Los Pilares, Hules Angie, Pyp Soluciones Textiles, Bodegas Ruiz Torres, Teresa and Cakes, Cala 34, Gollerías, Suflé, e Innvita.

Asimismo, en la famosa Tómbola de Nuevo Futuro se sortearán diferentes regalos donados por diversas entidades y particulares. Por último, durante El Rastrillo se organizará el tradicional Torneo de Mus a beneficio de Nuevo Futuro, que en esta ocasión tendrá lugar el viernes 2 de febrero, a las 16.30 horas, en el hotel Meliá Lebreros. Está patrocinado por Gadira Productos de la Almadraba, El Corte Inglés, Acuarelas Alicia Zulategui y el hotel Meliá Lebreros.

Nuevo Futuro Sevilla

Nuevo Futuro Sevilla es una asociación sin ánimo de lucro que lucha por defender al menor, acogiendo y ofreciendo a niños sin hogar en un entorno familiar para que puedan desarrollarse plenamente como personas e integrarse en la sociedad, en busca de un mejor futuro. Esta asociación se encarga de la gestión y mantenimiento de varios hogares de acogida que tiene en Sevilla y en el que viven menores en riesgo de exclusión social, bajo la protección de la Administración pública, y que por distintas circunstancias están privados de una vida y ambiente familiar. Desde su fundación en 1985 en Sevilla, Nuevo Futuro ha ayudado a cerca de 500 niños y jóvenes a labrarse un futuro digno.

Con el objetivo de recaudar fondos para realizar esta labor social, Nuevo Futuro Sevilla organiza a lo largo del año diferentes actos benéficos, como el Rastrillo, uno de los grandes eventos sociales de Sevilla que ahora recupera su celebración, o el Mercado de Navidad, que se organiza anualmente en el mes de noviembre.