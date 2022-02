Ruta por las casas típicas andaluzas de Sevilla en el puente del Día de Andalucía

Sevilla a la Carta ofrece de cara al próximo puente del Día de Andalucía dos rutas temáticas, Concurso de casas y Santa Cruz inventado, que adentrarán a los asistentes en lo andaluz de nuestros balcones, fachadas, tejados y azulejos. Una manera de descubrir de forma amena como la arquitectura del Regionalismo se convirtió en una de las señas de identidad de Andalucía hace 100 años.

El puente de Andalucía es la ocasión perfecta para estar orgullosos y mirar a nuestro alrededor el carácter andaluz de nuestros pueblos y ciudades. "Queremos que la gente descubra cómo se creó la magia de lo andaluz, qué se siente al pasear por los rincones del barrio Santa Cruz o contemplar una casa regionalista", explica Julia Rozet, de Sevilla a la Carta.

Rutas 'Concurso de casas' y 'Santa Cruz inventado'

La visita comienza con un guía a la espera en un rincón bullicioso cerca de la plaza de la Campana que invita a alzar nuestra miradas para descubrir un mágico mundo de la arquitectura de principios del siglo XX Sevilla. A continuación, reparte una ficha en la que puntuar las fachadas que se descubren a lo largo del curioso recorrido. Así empieza la ruta Concurso de casas (sábado 26 de febrero a las 12:00), en la que los participantes recrean el jurado que existió en aquella época. Un juego de observación, comparación y opinión que sorprendre hasta llegar a la Avenida de la Constitución.

Un poco más allá, otra ruta desvela los secretos del barrio más famoso de la ciudad: Santa Cruz inventado (domingo 27 de febrero a las 12:00). La guía se dirige a los presentes como si fueran turistas de los años 20. Los adentra en la escondida plaza Santa Marta y los callejones del barrio para descubrir cómo se recreó el carácter pintoresco del barrio. Desvela el verdadero origen de elementos tan identitarios de la ciudad como los naranjos, los azulejos, las fuentes o las rejas, en medio de casas inventadas y monumentos trasladados de lugar. "¿Es el verdadero balcón del Barbero de Figaro?", así reta la guía frente al llamado balcón de Rosina. Barrio de la ópera, barrio judío, barrio de Murillo… todos terminan asombrados por la tematización del barrio Santa Cruz.

Las rutas están pensadas para el público sevillano, para ofrecer unas actividades alternativas durante el Puente de Andalucía, y redescubrir nuestra identidad y sus valores. "Paseo por el barrio Santa Cruz desde niña y me gusta llevar a los amigos de fuera por sus calles, pero no tenía idea de que todo haya sido una reinvención de hace 100 años, ¡con tanta magia!", comenta Rafaela, una de las inscritas en las visitas. "Me gusta viajar en el tiempo y buscar escudos en las rejas", comenta su hijo de 10 años que le acompaña.

Las dos rutas, con una duración de unos 90 minutos, tiene un precio de 8 euros por persona cada una (gratuito para menores de 10 años). Se pueden reservar las plazas en www.sevillalacarta.com. Más información en visita@sevillalacarta.com o 663 065 090.