La educación ambiental centra las actividades de ocio de los más pequeños

El 26 de enero se celebró el Día Mundial de la Educación Ambiental y desde el Acuario de Sevilla quieren celebrarlo con todos los niños aportando su granito de arena marina, pero ¿qué es la educación ambiental y por qué es tan importante?

El medio ambiente es uno de los platos fuertes de las actividades de ocio para toda la familia, pero los niños también podrán disfrutar de teatro, talleres musicales o actividades relacionadas con Harry Potter.

Los océanos se enfrentan a diario a múltiples amenazas que alteran el equilibrio natural de sus ecosistemas. La educación ambiental nos da el conocimiento necesario para concienciarnos y sensibilizarnos hacia una vida más sostenible, haciéndonos entender que formamos parte de la naturaleza y que pequeños gestos en nuestras actividades diarias pueden suponer un gran cambio en la conservación del medio ambiente.

En el Acuario de Sevilla “desempeñamos esta labor educativa a diario, creando conciencia ambiental en todo aquel que nos visita a través de nuestros programas de educación, de nuestras actividades, y de la información que puedes encontrar a lo largo del recorrido y en nuestras redes sociales”.

El Acuario pone en marcha esta promoción de entradas (de venta online) a 12 euros para adultos y 8 euros para niños. Hay que elegir el día de la visita, hasta el 31 de enero y el Acuario recuerda que el número de entradas es limitado.

Carioca y la Educación Ambiental

Con motivo del Día Mundial de la Educación Ambiental, cuyo objetivo es generar conciencia entre los gobiernos y la ciudadanía e investigar y llevar a cabo acciones para conservar y proteger el medio ambiente, Carioca lo celebra con una línea de productos respetuosos con el medio ambiente. La línea Eco Family e Carioca está realizada en EcoAllene®, un material plástico obtenido a través de un proceso de reciclaje de envases polilaminados usados para alimentos como los zumos o la leche.

Bolígrafos, lápices, subrayadores, rotuladores, estuches y pegamento, los productos Eco Family, realizados con más del 70% de plástico reciclado extraído de envases para alimentos, permiten empezar nuestro camino hacia una economía circular. Además, el envase de papel es 100% reciclado.

Celebra la ‘Harry Potter Book Night’

El 4 de febrero se celebra la Harry Potter Book Night y comienzan a llegar iniciativas pensadas para celebrarlo. La Harry Potter Book Night es un evento internacional que se realiza en las librerías de todo el mundo y que conmemora la publicación de los libros de J.K. Rowling.

La escuela mágica de creatividad Letrimagia se une a esta efeméride y organiza la semana de Harry Potter con una serie de actividades online para que todos los niños y niñas aficionados a la saga puedan disfrutar y vivir la magia del mundo de Hogwarts.

Solo es necesario entrar en la web de Letrimagia y rellenar el formulario para participar en las diferentes actividades que se proponen en los mundos mágicos de la saga de magos más famos. Es posible viajar a Hogwarts Express, escoba voladora y muchos más, comprar en Callejón Diagón y asistir a la ceremonia del sombrero seleccionador en el gran salón.

Los participantes podrán conseguir su carné de mago. Del 1 al 7 de febrero habrá clases de lechuzas, escobas mágicas, plumas mágicas, pociones, mandrágoras, animales fantásticos, y mucho más. A partir de 5 euros por conexión (para participar desde casa).

Espectáculos en La Fundición

Las emociones o sentimientos son parte de nuestra vida y nos proporcionan la energía para resolver un problema o realizar una actividad nueva. Los cuentos están llenos de sentimientos y las emociones se transmiten al contarlos y se absorben al ser escuchados y eso pasa en el espectáculo Emoticonos.

Este espectáculo de narración oral está cargado de emociones, pero sólo las básicas, porque, como pasa con los colores, hay unos básicos y el resto son mezclas de estos. Las emociones básicas son seis y cada una viene con su cuento. Puede que escuchemos uno de miedo, otro de sorpresa, alguno de aversión y no faltará la ira, la tristeza y la alegría.

El espectáculo correrá a cargo de la compañía Pepe Cuentacuentos, los días 30 y 31 de enero a las 12:30. Por otra parte, también en la Sala La Fundición, este fin de semana se representará Johny, un espectáculo poético con tintes de humor para todos los públicos de Guillermo Jiménez y Sylvie Nys.

El protagonista no se ve reflejado en las expectativas y plan de futuro que sus padres sueñan por él. A medida que va creciendo, Johny encuentra dificultades por expresar y hacer reconocer su realidad, la de no coincidir con los patrones que el mundo que le rodea quiere imponerle al asignarle chica al nacer. Emprende un viaje en búsqueda de su verdadero yo y de un entorno menos hostil, descubriendo que no está solo. Se representará los días 29, 30 y 31 de enero a las 16:30. Serán los actores Sylvie Nys, Guillermo Jiménez y Migue López, bajo la dirección de Amparo Marin Santos, quienes protagonizarán la obra.