Así cambia Sevilla de nombre según el idioma

A lo largo de su historia, la ciudad de Sevilla ha recibido varios nombres. Aunque hay varias hipótesis para saber cuál fue su denominación original, se sabe que Hispalis fue su nombre en latín, otorgado por los romanos y que posteriormente sería llamada Ishbiliya por los musulmanes, lo que terminaría derivando a su nombre actual. Pero ¿qué ocurre más allá de las fronteras españolas?

Sevilla en otros idiomas

Cuando se investiga sobre el tema, puede observarse que la forma en la que Sevilla se escribe y se pronuncia suele ser bastante parecida a como se hace en español. Por ejemplo, en inglés, la ciudad recibe el nombre de Seville y, aunque dependiendo de la zona, se pronunciará de forma distinta, se caracteriza por ignorar la vocal final (obteniendo algo como 'sevil').

En otros idiomas, como danés, alemán y sueco, Sevilla suena casi igual que en español, como puede escucharse en Forvo, donde también pueden observarse las diferencias de pronunciación que Sevilla tiene en distintas zonas de la Latinoamérica hispanohablante.

En idiomas con alfabetos distintos al latino, encontramos que Sevilla es セビーリャ en japonés, idioma en el que tiene una pronunciación parecida a 'sebiria' (que se acerca bastante a su versión original). Mientras que en los caracteres chinos simplificados la ciudad se escribe de la siguiente manera: 塞維利亞, pronunciándose como 'sāi wéi lì yǎ' (lo puede hacer de ella una de las versiones más complicadas, dado la dificultad de los tonos para los hispanohablantes). Y, sin salir del este asiático, para los coreanos, Sevilla es 세비야 (pronunciado como 'sebi-ia').

En esperanto, el idioma creado en el siglo XIX por el oftalmólogo polaco L. L. Zamenhof con el objetivo de convertirse en un idioma universal, Sevilla recibe el nombre de Sevilo y se pronuncia tal y como se lee. Y en el caso del árabe, la pronunciación es similar a la que dio lugar al nombre de Sevilla ('ishbilia'), pero en el alifato o alfabeto árabe, la ciudad es اشبيلية.

Y si se han quedado con la curiosidad de saber qué nombre recibe Sevilla en otros idiomas que no aparecen en el artículo, páginas como In different languages, que muestran hasta 70 versiones del nombre de la ciudad a lo largo y ancho del mundo.