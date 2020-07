Stay Homas actuará en Sevilla en abril de 2021

Tras el éxito cosechado por Stay Homas, fruto de su creatividad e ingenio mostrado durante este confinamiento, y después de una demanda popular masiva en redes sociales, Klaus, Guillem y Rai han querido corresponder a su público yéndose de gira.

Esta tendrá lugar entre los meses de abril a junio de 2021 y les llevará a pisar los escenarios de las principales ciudades del territorio español, los de grandes capitales europeas como Londres, París, Bruselas o Milán y los de otros países de Latinoamérica como Argentina, Colombia, Chile, Uruguay y México. Una gira que incluye las paradas que más han votado sus seguidores y seguidoras. Este anuncio llega el día del lanzamiento de Desconfination, que incluye cinco temas también escogidos por su público en redes sociales.

Las entradas para estos conciertos se pondrán a la venta este domingo 5 de julio a las 14:00, después del ya emblemático, popular y desenfadado vermuteo que empezará a las 13:00 y en el que, como es habitual, la banda interactuará con seguidores y seguidoras produciéndose una ocasión maravillosa para comentar sobre esta gira mundial.

Del 'vermuteo' al escenario

Un sueño inesperado que se ha hecho realidad para estos tres jóvenes músicos, que por casualidades de la vida decidieron empezar a compartir piso justo dos meses antes de la irrupción del Covid-19. De sus primeros vermuts en la terraza -los populares vermuteos- y de las ganas de tocar para animarse nacieron las Confinations Songs, unas canciones caseras que plasmaban sus experiencias de confinamiento. Y de aquí a recorrer el mundo. Stay Homas son un auténtico fenómeno que ha impactado a escala mundial. En tres meses han conseguido más de 419.000 seguidores en Instagram y más de 13 millones de reproducciones de sus canciones y 90.000 suscriptores en YouTube.

El fenómeno Stay Homas ha sido absolutamente orgánico y, gracias al público que los ha acogido con los brazos abiertos han recibido el reconocimiento y la complicidad de artistas como Michael Bublé, Pablo Alborán, Manu Chao, Silvia Pérez Cruz o Rubén Blades y han suscitado el interés en medios internacionales tan prestigiosos como The New Yorker, CNN, NBC, BBC, Le Monde y otros medios de todo el mundo.

Y esto no es todo, puesto que Stay Homas publican hoy la mixtape titulada Desconfination que recoge las cinco canciones más votados por su público. Unas canciones que se han ido publicando semanalmente y que cuenta con títulos tan exitosos como In The End, The Bright Side con Oques Grasses, Gotta Be Patient con Judit Neddermann, Estamos mal con El Kanka y Volveré a empezar con Nil Moliner. Desconfination deja entrever de qué son capaces Stay Homas cuando tienen a su alcance todos los recursos musicales, y aventura el que puede llegar a ser su álbum de debut en otoño, sin ningún tipo de duda, uno de los lanzamientos más prometedores del año.