Torre Sevilla inaugura una nueva galería para exponer la obra de artistas emergentes locales

El centro comercial Torre Sevilla, primer centro urbano y al aire libre de Sevilla, ha abierto The Gallery, un espacio expositivo para dar voz a los artistas emergentes locales, que se estrena con la exposición de fotografía de la sevillana Marina Alonso (Castilleja de la Cuesta, 2003). Ubicado en la planta 0 del centro comercial, además de la zona de exposición, The Gallery acogerá también actividades culturales.

La serie de fotografías que inaugura la nueva galería de arte de Torre Sevilla gira en torno a la deformación a través de la lente y los parámetros de la propia cámara. "¿Qué pedirías con 6 años si te dieran a elegir lo que quisieras por atrapar a una gallina? La mayoría pensaría en juguetes, pero yo habría escogido en una cámara de fotos", relata Marina Alonso. "He seleccionado un conjunto de imágenes que me permiten mostrar un estilo con el que estoy conociendo la fotografía, usando diferentes formatos. Mientras que me voy descubriendo, también descubro a la gente que se coloca o aparece delante de mi cámara desde otras perspectivas que sin la cámara no puedes captar y reflejar. En muchos casos son amigos míos con los que disfruto enormemente del proceso de creación, en el que jugamos y nos retamos mutuamente con un único objetivo: plantear la estética de la escena desde la esencia de lo que nos rodea”, añade.

Asimismo, la artista llevará su set de fotografía al centro comercial Torre Sevilla para establecer un encuentro con el público los días 26 de febrero y 26 de marzo, de 10:00 a 15:00. En estas sesiones, el público podrá ser partícipe de su trabajo, posando como protagonista de su obra y llevándose su retrato como recuerdo.

Con el objetivo de abrir una nueva ventana al arte en Sevilla, The Gallery renovará periódicamente su propuesta cultural. En este sentido, un comité experto de Torre Sevilla elegirá cada 45 días a un artista para que pueda exponer su obra. Para ello, el próximo 28 de febrero se abrirá la convocatoria de inscripciones para formar parte de la iniciativa.

La fotógrafa Marina Alonso

La fotógrafa sevillana está actualmente estudiando Comunicación Audiovisual en la Universidad de Sevilla y lleva 12 años expresándose a través de la pantalla y la lente. Su curiosidad la ha llevado a experimentar en las entrañas de la fotografía para descubrir nuevas formas de expresarse a través de ella. El retrato es el formato en el que se siente más cómoda ya que le permite explorar con el retratado a través de la luz, el color, el tiempo de exposición y la deformación utilizando la lente.

Más de 150 modelos han pasado por delante de su cámara, además de haber participado en varias exposiciones colectivas. Alonso ha recibido el Primer Premio a la Mejor Fotografía en el Concurso de Carteles Contra la Violencia de Género del Instituto Murillo en la ciudad de Sevilla celebrado en 2020 y el premio a la mejor fotografía contemporánea en Castilleja de la Cuesta, su pueblo natal.