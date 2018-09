Variedad escénica en la nueva programación del Teatro los Remedios

El curso escolar acaba de empezar y con él llegan las nuevas propuestas escénicas del Teatro de Los Remedios, que ha presentado este martes su programación para la nueva temporada. Hay que destacar que este año los espectáculos son muy variados, ya que van desde el flamenco más puro, de la mano de El Farru hasta clásicos musicales con el sello Broadway.

Durante la presentación de la temporada, en la que estuvieron presentes algunos de los artistas que llevarán al escenario su particular manera de ver el mundo, el periodista Mario Niebla se encargó de dar a conocer todas las propuestas. En el acto, Farru, que presenta nuevo espectáculo este viernes, no dudó en animarse a bailar e incluso a tocar la guitarra y cantar. "Esta nueva propuesta ha sido fruto de un sueño que tuvo el maestro ya desaparecido, Paco de Lucía, que en uno de los últimos ensayos me dijo que había soñado conmigo. Cuando le pregunté qué era lo que había soñado, me dijo que había visto un espectáculo donde además del baile, me veía con la guitarra y cantando. De ahí viene el nombre de mi nuevo proyecto", contó el bailaor sobre su espectáculo.

Pero no sólo flamenco acoge este teatro. La compañía La Barbarie Musical estrena este sábado El legado del rey León, un tributo al musical El Rey León. Otra de las propuestas escénicas de este espacio es estrenar un musical en el que confluyan los grandes clásicos en uno solo. Además, este espacio se suma a la Noche en Blanco con dos propuestas escénicas para el próximo 5 de octubre, Yerma y El café de las flores.Las localidades se pueden adquirir en el propio teatro o en giglon.com.