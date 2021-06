Y ahora los 'vergolos': los helados en forma de pene que 'calientan' el verano en Sevilla

"Hace calor, hace calor, yo estaba esperando que cantes mi canción y que abras esa botella, y brindemos por ella, hagamos el amor en el balcón..." Si ya lo cantaban Los Rodríguez en los 90. El verano viene pisando fuerte, la calor a veces es insoportable -eso lo sabe un buen sevillano- y, o no sales hasta tarde, o tienes que combatirlo cómo sea. Abanicos, buscar la sombra, fuentes con agua para echártela por toda la cabeza... y el nuevo producto que llega a la capital hispalense: el polo más revolucionario.

La Verguería, este local que tanta polémica ha ido generando en sus aperturas por España gracias a sus productos, y que desde marzo se encuentra en Sevilla, ha decidido lanzar adaptándose a las condiciones climatológicas de la época estival, y tras sorprender con sus vergofres y chochofres, los nuevos vergolos.

Los gofres con formas genitales bien fueron una auténtica revolución, el dulce del centro de Sevilla que todo el mundo quería comerse. Pero contra la calor, ahora les ha llegado el turno a los mencionados vergolos, unos polos XXL con forma fálica que vienen pisando fuerte. Son productos originales, de los que da la risa comerse -en público, al menos-, pero en la tierra del cachondeo qué puede salir mal. Los tienen de distintos sabores (sandía, pitufo, mojito,…) y se han hecho un hueco en la carta habitual de La Verguería.

Las colas de gente se acumulan a la puerta del local, y es que desde su inauguración, el negocio pastelero de genitales solo ha cosechado éxitos. Incluso, en redes sociales se ha convertido en todo un fenómeno, cosechando miles de seguidores en Instagram. Y ahí precisamente viene la polémica, las redes.

En las tiendas que hay ya repartidas por toda España que comercializan este tipo de producto gastronómico con forma genital, hay división de opiniones entre la originalidad del producto y el soez trato recibido por parte de los dependientes. Aquí podemos ver un vídeo donde se muestra a un menor de edad recibiendo "su primer chocho", y que tanta polémica generó en redes sociales.

Incluso, el trato que se recibe por parte de los dependientes es original. Al final, se rompe el tabú sexual y se habla con naturalidad sobre el tema, que, aunque con sus segundas intenciones, trata de que te comas un gofre, o desde ahora, un polo con forma genital.

Así pues, con polémica o no, que cada uno disfrute de lo que (se) come. Que el que come callado, come dos veces.