Volar un dron no es un juego

Los drones suelen ser uno de los regalos y juegos más demandados de las navidades, por ello, desde la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) se apela a la responsabilidad de los adultos a la hora de volar para que expliquen a los más pequeños cómo y dónde deben usar el dron.

AESA recuerda a la ciudadanía que "los drones no son juguetes, son aeronaves" y aunque el uso de éstos sea de forma recreativa es necesario conocer la norma ya que hay que utilizarlos en los espacios adecuados y respetando las medidas de seguridad.La Agencia cuenta con un vídeo sobre cómo usarlo de forma lúdica, enfocado especialmente hacia los más jóvenes, que tiene como objetivo prevenir posibles incidentes causados por una mala utilización de estas aeronaves que tanto éxito tienen y especialmente en esta época navideña que está comenzando.

Un vídeo explicativo sobre el buen uso

La protagonista del vídeo es una adolescente a la que regalan un dron y que nos invita a seguir lo que "Sí" y lo que "No" podemos hacer con nuestra aeronave.

El objetivo del mismo es educar en materia de seguridad aérea y prevenir posibles incidentes con el uso de drones, que por primera vez están regulados de forma específica en el anexo 2 del RD 1036/2017, por el que se regula la utilización civil de las aeronaves pilotadas por control remoto.

El vídeo tiene una versión en castellano y otra en inglés, ambas con subtítulos, y explica como volar el dron de forma lúdica y segura.Además del vídeo, AESA tiene un folleto informativo en el que también se incluyen los requisitos básicos para poder habilitarse como operador profesional. Ambos están disponibles en www.seguridadaerea.es para que quién quiera lo pueda descargar y utilizar.

Los requisitos de la normativa sobre drones

La norma indica que para volar el dron, siempre tenerlo a la vista, y no volar a más de 120 metros del suelo. Solo volar de día, en condiciones meteorológicas adecuadas (sin niebla, sin lluvia y sin viento) y en zonas adecuadas para ello, y siempre a 8 kilómetros de los aeropuertos o aeródromos.

Aunque no hay que ser piloto, sí hay que volar con seguridad y bajo supervisión de un adulto. No se puede olvidar, que cada piloto es responsable de los daños que pueda causar su dron. No es obligatorio, pero sí es recomendable un seguro a terceros.

Sólo puede volar el dron sobre edificios o reuniones de personas al aire libre si éste pesa menos de 250 gramos y no vuelas a más de 20 metros de altura. Si pesa más de dos kilos, no puede volarlo ni sobre edificios ni personas y tiene que volarlo en zonas adecuadas para ello, sin poner en peligro a otras personas ni a otras aeronaves en espacio aéreo no controlado.

Puede volar de noche el dron, siempre que no pese más de 2 kilos y no se superen los 50 metros de altura. Aunque, si pesa menos de 250 gramos, la altura no puede superar los 20 metros.