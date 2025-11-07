Abre en Sevilla el primer Telepizza nocturno de la historia... ¡en una discoteca!

La sala Pandora Sevilla, referente del ocio nocturno y la música en directo de la ciudad hispalense, marcará tendencia al convertirse en el primer espacio de España en acoger un Telepizza nocturno en el interior de la discoteca, una colaboración pionera que permitirá disfrutar de las reconocidas pizzas de la marca sin salir de la pista de baile.

La apertura de este nuevo córner de Telepizza se produce en un momento clave de expansión de la propia sala, ya que desde el pasado día 12 octubre el recinto ha sumado nuevos espacios, entre los que están la sala “The Moon” y una terraza de grandes dimensiones, donde se encuentra este Telepizza totalmente equipado con horno propio y zona de preparación, garantizando la autenticidad y calidad que caracterizan a la marca.

Días de apertura y productos estrella

A partir de ahora, y durante toda la madrugada, las personas que asistan a esta sala sevillana podrán degustar diferentes productos, entre ellos, las variedades más populares de Telepizza, como la Barbacoa, la Carbonara extra de queso, Cuatro quesos o Jamón y Queso, tanto en formato familiar como mediano o incluso por porciones, ideales para compartir entre amigos durante un concierto o entre sesión y sesión.

El servicio estará disponible de viernes a domingo y en vísperas de festivos, en horario nocturno y hasta el cierre de la sala. Una propuesta que no solo refuerza la experiencia Pandora, sino que amplía su presencia más allá del local. Muy pronto, la sala también ofrecerá el servicio de delivery nocturno de Telepizza, llevando el popilar sabor de la marca a las calles sevillanas durante esas mismas horas. Con esta alianza, Sala Pandora reafirma su liderazgo como punto de encuentro para los amantes de la música en Sevilla, combinando gastronomía y diversión en un mismo espacio de la mano de Telepizza, una de las cadenas de restauración más emblemáticas e importantes de España.