Ruta de la tapa este fin de semana en este pueblo del Aljarafe: 17 propuestas diferentes y un autobús gratuito para ir

Este fin de semana, del 7 al 9 de noviembre, el municipio de Pilas acogerá la XII edición de su popular Ruta de la Tapa, una cita ya consolidada en la localidad que atrae a lugareños y a visitantes de los pueblos colindantes atraídos por su gastronomía y por este encuentro único en el que los bares pileros dan lo mejor de sí para hacerse con el puesto ganador.

Este evento, organizado de manera conjunta por el Ayuntamiento de Pilas y la Asociación Empresarial de Pilas, contará en esta ocasión con casi una veintena de bares y restaurantes que compartirán con los interesados un total de diecisiete nuevas y deliciosas tapas a concurso.

Tapas que participan y cómo votar por ellas

Siente Pilas burger , de D'amici.

, de D'amici. Bacalao al Pil Pil, de Taberna del Cabildo.

de Taberna del Cabildo. Solomillo con salsa Qubba , de Qubba Tapas y Vinos.

, de Qubba Tapas y Vinos. Causa rellena limeña , de El Peruanito.

, de El Peruanito. Pan alemán , de Pizzería Churrería Pinichi.

, de Pizzería Churrería Pinichi. Pizza Way , de Pizzería Vera.

, de Pizzería Vera. La bicicleta , de Rosamar.

, de Rosamar. Sorpresa ibérica de chocolate sobre puré de pera , de Pío 12.

, de Pío 12. El secreto del café , de Looks Café.

, de Looks Café. Brioche de carrillá al chocolate azteca , de Pan de Azúcar.

, de Pan de Azúcar. Me tropecé con la tapadera de un yogur y me partí un brazo , de Taberna Rincón de Eu.

, de Taberna Rincón de Eu. Mi primer pecado , de Casa Anguas.

, de Casa Anguas. A fuego lento , de Galán Restaurante y Tapas.

, de Galán Restaurante y Tapas. Abuela Canales , de Peña Sevillista Enrique Lora.

, de Peña Sevillista Enrique Lora. Empitonada , de La Galería.

, de La Galería. La alemana, de La Abacería.

de La Abacería. Apostando por la aceituna de mesa, de Casa de Comidas.

Se podrá votar por todas y cada una de las tapas a través de la aplicación web Las Rutas, de Tridevo. Es importante que la persona se encuentre en el establecimiento correspondiente a la hora de sellar por su tapa. Una vez allí, la aplicación habilitada pedirá la ubicación así como que se introduzca el código del bar, que se podrá solicitar en el propio local. Con el código y la ubicación validados, podrás sellar y votar tu tapa una vez se haya hecho el registro como usuario. Todas la personas que participen con su voto entrarán en el sorteo de garrafas de aceite de oliva, con un total de 150 litros a repartir.

Este año el municipio de Pilas volverá a contar con un servicio gratuito de microbús durante las jornadas del sábado y el domingo, que acercará al público a los establecimientos participantes, en horario de 13:00 a 17:00 horas y de 20:00 a 24:00 horas.

Pilas es un pueblo sevillano de arraigadas tradiciones y ubicado en un entorno privilegiado, el Parque Natural de Doñana. Lugar de paso entre las provincias de Huelva y Sevilla, en esta localidad se respira el sentimiento rociero de su gente. Tan es así que su hermandad es la segunda en peregrinar a la aldea almonteña.

El núcleo sólido de población de la localidad se formaliza en el siglo XV, aunque los primeros documentos sobre Pilas se basan en los textos del escritor romano Plinio, quien situaba a Pilias en el Alontigicelos y junto al río Menoba, una zona que gozaba de cierto prestigio en el imperio, siendo muy apreciado el aceite exportado. En la actualidad es un municipio de tamaño mediano que adquiere especial relevancia por el lugar en el que se encuentra, un entorno único que merece la pena descubrir a pie o en bicicleta.