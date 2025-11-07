Concurso de Recetas Caseras de Arroz en este pueblo a pocos minutos de Sevilla: habrá degustaciones y actividades

Las marismas del Guadalquivir se preparan para acoger el próximo sábado, 8 de noviembre, la XXIII edición del Concurso de Recetas Caseras de Arroz de la Provincia de Sevilla. Con ubicación en el municipio sevillano de La Puebla del Río, el Parque Municipal Los Romeros se convertirá en el epicentro del sabor con este certamen gastronómico lleno de sabor y buen ambiente que se celebra cada año en la localidad y que es todo un éxito.

El evento, organizado por Prodetur dentro del programa Sabores de la Provincia de Sevilla, comenzará a las 12:00 horas, momento en el que los aromas del arroz propio de esta zona de la provincia sevillana inundarán este enclave mágico a las puertas del Parque de Doñana.

Durante la jornada varias personas de este municipio o de algunos de los pertenecientes a la Ruta del Arroz compartirán con todo aquel que se acerque su plato más especial de arroz, reviviendo recetas tradicionales y fomentando, de esta manera, su incorporación a la gastronomía local de los municipios ribereños.

En qué consiste el concurso

Este concurso itinerante, que recorre cada año distintos municipios de la Ruta del Arroz, tiene como objetivo preservar la cultura culinaria del arroz, uno de los productos más emblemáticos de la provincia. En esta edición, podrán participar mayores de edad residentes en alguno de los 12 municipios de la Ruta del Arroz: Aznalcázar, Coria del Río, Dos Hermanas, Gelves, Isla Mayor, La Puebla del Río, Las Cabezas de San Juan, Lebrija, Los Palacios y Villafranca, Palomares del Río, San Juan de Aznalfarache y Utrera.

El jurado otorgará los siguientes galardones a las mejores recetas que compitan por el primer puesto el próximo sábado.

Primer premio: 600 euros

600 euros Segundo premio: 500 euros

500 euros Tercer premio: 400 euros

400 euros Cuarto premio: 300 euros

300 euros Quinto premio: 200 euros

Más que un concurso, el certamen de Recetas Caseras de Arroz de la Provincia de Sevilla es un homenaje a la tradición arrocera del Bajo Guadalquivir y a las familias que han mantenido vivas las recetas de siempre. Entre las que se podrán degustar el próximo 8 de noviembre habrá paellas, arroces caldosos, melosos o con marisco, que reflejan la riqueza gastronómica y cultural de la provincia. Según establecen las bases, publicadas en la web de Prodetur, las recetas deben tener como base principal el arroz en cualquiera de sus modalidades (nunca como guarnición).

El jurado, compuesto por personas de diferentes perfiles, especializados en la gastronomía y otros sectores que puedan resultar de especial relevancia para el concurso, valorará que la receta sea casera y que siga métodos tradicionales a la hora de elaborarla, así como el sabor y el aroma, el grado de cocción del cereal y la presentación. El fallo del jurado y la entrega de premios tendrá lugar en el mismo evento, una vez finalizada la prueba.

La jornada contará, además, con degustaciones populares, actividades y ambiente festivo, convirtiendo a La Puebla del Río en punto de encuentro para amantes de la buena mesa.