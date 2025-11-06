Planes irresistibles para un fin de semana otoñal en Sevilla capital: exposiciones, conciertos, teatro y más

Este fin de semana en el que el frío parece estar asentándose en la ciudad, Sevilla contará con multitud de planes para todos los públicos en los que habrá desde representaciones teatrales de diferentes géneros hasta conciertos de jazz o exposiciones con una mirada feminista. Estas son algunas de las cosas que puedes hacer en la hispalense del 7 al 9 de noviembre:

Comedia La loca historia del siglo de oro

La Escalera de Tijera & Z Teatro representarán esta comedia en el Teatro La Fundición. El retrato de una España llena de luces y sombras, reyes, pintores, dramaturgos, clero, pícaros y cómicos envuelven La loca historia del Siglo de Oro y retratan los acontecimientos acaecidos durante este siglo, narrando las andanzas, aventuras y desventuras de una sociedad guiada por los designios de Dios y de los Reyes. La obra podrá verse los días 6 y 7 de noviembre a las 20:00 horas. La representación no está recomendada para menores de 13 años. El precio de la entrada general es de 18 euros.

La jam del Pumarejo

Calima Project se suma a la próxima jam del Pumarejo para ofrecer una cálida apertura que marcará el inicio de la noche. Este evento dará comienzo a las 20:00 horas con una sesión de improvisación abierta que se prolongará hasta el cierre de la cita musical. Con esta velada se podrá no solo disfrutar de la música en vivo sino también de la creación colectiva y del espíritu que caracteriza a las jams del Pumarejo. El encuentro tendrá lugar el viernes, 7 de noviembre, en la Casa Grande del Pumarejo. La entrada es libre hasta completar aforo.

Exposición La mirada horizontal

Gracias a la colaboración con el Festival Directed by Women Spain, el CICUS acoge hasta el 28 de noviembre la exposición fotográfica de Óscar Fernández Arango dentro del SeFF 2025. La muestra pone rostro a las profesionales del cine español que suelen permanecer invisibles: directoras, montadoras, sonidistas o directoras de fotografía.

Cada vez hay más mujeres españolas que estrenan películas, recogen premios o reciben ovaciones por sus obras en los festivales de cine internacionales. Sin embargo, el cine contemporáneo sigue dominado por hombres. Las caras conocidas se renuevan muy lentamente. En otoño de 2018 veía la luz el libro Cineastas emergentes. Mujeres en el cine del siglo XXI, que compartía esos objetivos. A raíz de la publicación y la campaña de sensibilización europea, que se llevó a cabo en 2019, se crea la asociación MYC (Mujeres y Cine), que tiene como finalidad dar visibilidad a las mujeres del cine español a nivel internacional.

Óscar Fernández Orengo, fotógrafo especializado en retratar cineastas en sus viajes por todo el mundo, nos descubre los rostros de esas mujeres, nos los acerca sin artificios y con su habitual sentido de la luz y la composición. "El retrato para mí no consiste en salir guapos o guapas, sino que se sientan reconocidas al verse en la fotografía”. La exposición podrá visitarse de lunes a viernes, de 08:00 a 22:00 horas en la Sala Cajasus.

Teatro de títeres Tres globos

La compañía Planas y Ardilla Bam representarán esta obra de títeres dirigida a los más pequeños que narra la aventura de una pareja de protagonistas que un día descubre un mágico y llamativo vehículo. Se trata de la Biblioteca Ambulante. Así deciden emprender camino cantando alegremente junto a los espectadores, llevando libros e historias allá dónde no llegan. Transitarán por tres mundos mágicos (Tres Globos) donde los protagonistas se encuentran con diferentes problemáticas actuales como la adicción a las nuevas tecnologías en la infancia, la falta de respeto por la naturaleza o la Guerra. Por fortuna la biblioteca que llevan consigo tiene divertidas soluciones para estos problemas.

Para tal fin la compañía se vale de un hermoso y atractivo carromato de tamaño real que se convierte en un espacio de representación de las historias y poemas, habitado por títeres de guante, de varilla, de cucurucho, títeres gigantes, títeres de sombra, muñecos, imágenes, ilustraciones, Kamishibais, canciones y sobre todo mucha diversión para niños y adultos en este increíble viaje. Con este espectáculo la compañía Planas y Ardilla aborda de manera poética temas tales como el respeto por la naturaleza, la utilidad de las artes y la necesidad de la paz utilizando recursos escénicos como la narración oral escénica, los títeres, el teatro y la música.

Se podrá ver el sábado, 8 de noviembre, a las 20:00 horas y el domingo, día 9, a las 19:00 horas, en el Teatro La Fundición. Hay entradas desde 8 euros.

Concierto de jazz Andalucía Big Band y Deborah Carter

La Andalucía Big Band propone esta temporada un viaje vibrante por el universo de Ella Fitzgerald, la gran dama del jazz vocal. En esta ocasión, la banda se une a una artista de talla internacional, la extraordinaria cantante y compositora Deborah J. Carter. El programa “Crazy Rhythm – La música de Ella” rinde homenaje a la legendaria Ella Fitzgerald, interpretando arreglos inspirados en su legado junto con nuevas versiones creadas por Miguel López (director) especialmente para esta colaboración única entre

Como broche especial, el concierto contará con la participación del Coro Gospel de Assejazz, bajo la dirección de Natalia Ruciero, aportando una fuerza coral y emocional que convertirá esta noche en una experiencia inolvidable llena de swing, ritmo y emoción. La cita tendrá lugar el viernes, 7 de noviembre, a las 21:00 horas, en el Espacio Assejazz. La entrada general tiene un precio de 20 euros.