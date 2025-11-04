Semana de la Ciencia en el Acuario de Sevilla: actividades gratuitas para toda la familia con la entrada a las instalaciones

El Acuario de Sevilla celebra, como es habitual en estas fechas, la Semana de la Ciencia 2025, que en esta ocasión tendrá lugar del 3 al 9 de noviembre con algunos talleres dedicados a los anfibios que están dirigidos a todos los públicos y que son gratis con la entrada a las instalaciones. Un año más el Acuario de Sevilla conmemorará la Semana de la Ciencia, el mayor evento anual de divulgación de la ciencia a nivel europeo, una acción en la que participan multitud de entidades relacionadas con la investigación y que está coordinada por la Fundación Descubre.

En esta ocasión el protagonista indiscutible de estos días será el reino anfibio, que alberga especies que desarrollan su vida entre dos medios que por lo general son la tierra y el agua. Aunque suele relacionarse de manera exclusiva con las ranas, este ecosistema alberga otros animales como son las salamandras, los tritones, los gallipatos y los ajolotes, entre muchos más.

Para ello el Acuario de Sevilla ha organizado dos actividades para todos los públicos con las que se podrá conocer de cerca cómo es su hábitat, qué especies son las más amenazadas o cómo es el ciclo de vida de algunos de ellos.

Exposición Anfibios

La exposición Anfibios se podrá visitar del 3 al 9 de noviembre durante el horario de apertura habitual de acuario y tendrá lugar a lo largo del recorrido del mismo. Esta muestra se dispondrá en 15 carteles que estarán representados por imágenes de los anfibios más amenazados de distintas áreas geográficas del mundo.

En esta exposición el público no solo podrás conocer cómo son y cuáles son sus principales características y curiosidades, sino que además tendrá la oportunidad de familiarizarse con las especies más amenazadas, por qué son importantes los anfibios, cómo podemos ayudarlos y muchas de sus características y aspectos más asombrosos de estos seres vivos.

Taller Salta por los anfibios

El día 8 de noviembre, de 11:00 a 13:00 horas, el Acuario de Sevilla acogerá el taller Salta por los anfibios en el espacio ubicado junto al esqueleto de la ballena, en el recorrido del propio acuario.

Se trata de un taller científico en el que las personas que asistan aprenderán sobre el ciclo de vida de las ranas, la anatomía y proyectos de conservación del ajolote, por qué son venenosas las ranas punta de flecha, y otras muchas sorpresas más. Realizando este taller se llevarán un listado de los anfibios más comunes y amenazados de la comunidad andaluza.

El Acuario de Sevilla aspira a ser un referente en conservación y educación ambiental de primer nivel con el que es inspirar a las personas a tomar acción para proteger los ríos y océanos asegurando un futuro sostenible para las próximas generaciones. Su objetivo es proteger los ecosistemas marinos y fluviales y las especies que los habitan, así como fomentar el conocimiento y el respeto por el medio ambiente.

Para ello, trabajan en colaboración con diferentes entidades, como universidades, fundaciones, administraciones públicas y empresa privadas con el fin de poder llevar a cabo distintos programas de conservación y trasladar en interés por el cuidado del medio ambiente al mayor número de personas posibles.