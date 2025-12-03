El actor David Henrie se rinde a Sevilla: “Encantadora, viva, imposible de igualar”

El actor y productor estadounidense David Henrie, conocido por sus papeles en series como Los Magos de Waverly Place —que protagonizó junto a Selena Gomez— y Cómo conocí a vuestra madre, continúa su recorrido por España con motivo de la grabación de la segunda temporada de ‘Seeking Beauty’, la docuserie que protagoniza y en la que explora el arte, la cultura y la belleza de distintos países. Tras finalizar las grabaciones de la primera temporada, centrada en Italia, el equipo rueda ahora los capítulos dedicados a España, que verán la luz a finales de 2026.

En este viaje, Henrie ya ha visitado ya ciudades como Barcelona, Santiago de Compostela, Toledo, Salamanca, Granada y Sevilla, ciudad esta última donde el intérprete ha dejado especialmente claras sus impresiones, tanto en sus publicaciones en redes sociales como en los testimonios que ha compartido durante la filmación.

Durante su estancia en Sevilla, el actor recorrió algunos de los enclaves más emblemáticos de la capital andaluza. Grabó en la Catedral de Sevilla, en Casa Pilatos, en la calle Betis junto al grupo de flamenco La Cuarta Cuerda, así como en la Plaza del Cabildo y El Arenal, donde además degustó manzanilla. También se dejó llevar por la gastronomía local probando las torrijas del restaurante Ispal, situado junto al Prado de San Sebastián.

Henrie compartió parte de esta experiencia con sus seguidores, destacando la conexión especial que sintió con la ciudad: “Sevilla… qué lugar. Encantadora, viva, imposible de igualar. Hay una razón por la que esta ciudad se siente como el corazón de España: porque lo es.” Según el actor, la capital hispalense representa la imagen más reconocible del país: “Este es el lugar que exportó España al Nuevo Mundo, la imagen que nos viene a la mente cuando pensamos instintivamente en ‘España’. Azulejos, color, devoción, valentía, belleza… todo empieza aquí.”

El intérprete subrayó que no solo le sorprendió la arquitectura y la gastronomía —“ambas increíbles”, afirmó—, sino también la profunda huella histórica y espiritual que encontró en cada rincón de la ciudad. “Lo que más me impactó no fue solo la arquitectura o la comida, sino la fe que construyó esta ciudad. Una fe que realmente lideró al mundo, mejor dicho, que fundó la propia noción de los derechos humanos. Sí, has leído bien. La reina Isabel es conocida como la madre de los derechos humanos por una razón. La historia merece honestidad, y Sevilla merece su lugar legítimo en esa historia.”

Con tono cercano, Henrie añadió una anécdota familiar que no pasó desapercibida para sus seguidores: “A mi esposa le gustó Sevilla más que Italia. Lo cual rompe mi corazón italiano en mil pequeños trozos con sabor a gelato. Pero oye… Sevilla se lo ha ganado. Volveremos.”

La visita de David Henrie reafirma el creciente interés internacional por el patrimonio cultural español y convierte a Sevilla en uno de los escenarios indispensables de una docuserie que busca, como su título indica, la belleza en todas sus formas. Según las palabras del propio actor, la capital andaluza no solo la tiene: la encarna.