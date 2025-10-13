El Alamillo reunirá a 2.000 corredores en la XII Carrera ‘Muévete por la Esclerosis Múltiple’

La XII Carrera Popular ‘Muévete por la Esclerosis Múltiple’, un evento deportivo con fines benéficos, se celebrará el próximo 16 de noviembre en el Parque del Alamillo, gestionado por la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía. La organización espera la máxima participación en esta jornada festiva y saludable, con una convocatoria abierta a la ciudadanía que busca congregar a un máximo de 2.000 corredores.

Esta carrera atlética es organizada anualmente por la Asociación Sevillana de Esclerosis Múltiple (ASEM), en colaboración con la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía y el Instituto Municipal de Deportes de Sevilla. El propósito principal es seguir luchando por la calidad de vida de las personas afectadas y sensibilizar a la sociedad sobre la enfermedad. Los fondos recaudados se destinarán a la atención de personas afectadas de Esclerosis Múltiple y enfermedades similares de Sevilla y provincia. Cabe destacar que ASEM, declarada de Utilidad Pública, ha recibido la Bandera de Andalucía 2020 a la Investigación, la Ciencia y la Salud, y atiende a más de 800 familias desde sus dos centros sanitarios autorizados por la Junta de Andalucía.

Apoyo Institucional y Coordinación

El acto de presentación de la carrera se celebró en la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla. Asistieron diversas personalidades, incluyendo al delegado de la Junta de Andalucía en Sevilla, Ricardo Sánchez, la presidenta de ASEM, Águeda Alonso, y varios miembros de la junta directiva y vocales de la asociación. También estuvieron presentes representantes de fundaciones deportivas, como Rafael Gordillo y María Victoria López (Fundación Real Betis), y Santiago González y Pablo Blanco (Fundación Sevilla FC).

Ricardo Sánchez animó a la ciudadanía a participar en la carrera y puso en valor el trabajo eficiente que realiza la asociación. El delegado subrayó la necesaria coordinación entre instituciones y entidades sociales para ofrecer la mejor atención y tratamiento posible, destacando que el objetivo del Gobierno andaluz es buscar un cambio real para el beneficio del conjunto de la sociedad. Sánchez recordó, además, que el Parque del Alamillo acogió más de 800 actividades el año pasado, promoviendo en su mayoría la solidaridad, la inclusión y la igualdad de oportunidades.

Modalidades e Inscripciones

El evento atlético popular está dirigido a todas las edades y se desarrollará en distintos circuitos habilitados por el interior del parque.

Prueba Absoluta: Consistirá en un recorrido de siete kilómetros para mayores de 16 años, que competirán en las categorías senior y veteranos. El coste de inscripción se ha fijado en nueve euros .

Consistirá en un recorrido de para mayores de 16 años, que competirán en las categorías senior y veteranos. El coste de inscripción se ha fijado en . Carreras Escolares: Se celebrarán cuatro competiciones para escolares con distancias que varían entre los 300 y los 2.520 metros, para las categorías cadete, infantil, alevín, benjamín o prebenjamín. El precio de inscripción para estas pruebas es de cinco euros.

Las inscripciones pueden realizarse hasta el viernes 15 de noviembre. Los interesados pueden apuntarse a través de la aplicación en la página web oficial de ASEM (https://www.emsevilla.es) o en la sede de la entidad. Aquellos que se inscriban antes del 17 de octubre contarán con un descuento y recibirán un dorsal personalizado con su nombre. Después de esta fecha, el coste será de 10 euros para adultos y seis euros para niños. A todos los corredores se les hará entrega de una camiseta y una bolsa.

Para quienes deseen colaborar con la causa solidaria sin participar en la carrera, se ha establecido un ‘Dorsal Cero’, mediante una donación a través de Bizum al número 00972.

Premios

La entrega de trofeos se llevará a cabo en el Cortijo del Alamillo, en la zona de salida y meta, minutos después de que los ganadores de la prueba absoluta crucen la meta. Se entregarán trofeos a los tres primeros atletas clasificados (masculino y femenino) por prueba. También habrá reconocimientos especiales para el club con más inscripciones, el grupo más participativo y el instituto o colegio con mayor número de inscripciones. La categoría prebenjamín recibirá medallas.