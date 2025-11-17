Álex Ortiz celebra los 25 años en la música

“Veinticinco años. Dicho así, la cifra parece un simple número, pero detrás hay toda una vida. Una vida de escenarios, de canciones, de aciertos y de tropiezos. De aprender que la música, como la vida, no siempre te lleva por el camino más fácil, pero sí por el más sincero”. Así resume el sevillano Álex Ortiz el cuarto de siglo que lleva cantando en los escenarios, un tiempo en el que, como el artista admite, ha escuchado demasiadas veces el refrán de que “nadie es profeta en su tierra”.

“Sevilla es exigente, duramente exigente. No hay público más difícil ni ciudad más crítica en el tema musical que la nuestra. Pero cuando Sevilla te da su aplauso, lo hace de corazón, y no hay premio mayor que ése”, manifiesta a este periódico Álex Ortiz, quien estos días promociona su nuevo disco con el que celebra estos 25 años de carrera.

Maravillosa, así se llama este trabajo en el que recuerda una trayectoria que comenzó muy joven, cuando ganó el certamen nacional de sevillanas, que pronto lo subió a los escenarios de toda España.

Merengue

El nuevo disco incluye una versión, en estilo merengue, de su exitoso tema Maravillosa. Con él rinde homenaje a los seguidores que en estas dos décadas y media han secundado su indiscutible estilo, en el que mezcla el flamenco con el pop, la balada y la bachata, todo ello con letras pegadizas que recrean historias de amor y desamor. Un trabajo que cuenta con canciones compuestas por el propio Álex Ortiz junto con su productor de siempre, Francisco Carmona. En el vídeoclip que lo acompaña participa su hijo, que interpreta a su padre en los comienzos musicales.

Para celebrar estos 25 años en la música, el artista ofrecerá un concierto el próximo 21 noviembre en Fibes, en el que participarán otros artistas sevillanos invitados.

“Después de 25 años dedicándome a la música, quiero celebrar este aniversario con un concierto muy especial, producido por mí y por mi equipo, en un lugar tan grandioso como Fibes. Porque siento que este homenaje no es sólo a mi carrera, sino también a mi tierra, a mi gente y a esa música de antes que tanto nos marcó, mezclada con el vanguardismo y la frescura de ahora”, manifiesta este cantante. El deseo de Álex Ortiz es “demostrar a los artistas que están empezando aquí, en el sur, que sí se puede, que sí es posible que tu ciudad te valore, que apueste por ti, que crea en lo que haces”. Un más que satisfactorio resumen de estas bodas de plata en los escenarios. A por otros 25 años más.