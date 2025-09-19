El arzobispo de Sevilla bendice el nuevo Centro Arrupe Sevilla, "casa de espiritualidad, cultura, diálogo fe-justicia y servicio"

El nuevo Centro Arrupe Sevilla es una realidad. Monseñor José Ángel Saiz Meneses inauguró y bendijo la tarde del jueves 18 de septiembre las nuevas instalaciones en los terrenos de la comunidad jesuita de la calle Eduardo Dato, de Sevilla. Previamente, el arzobispo de Sevilla presidió la Eucaristía de apertura de curso en la iglesia del colegio Portaceli, concelebrada por Enric Puiggròs SJ, provincial de los jesuitas en España; Sergio Soto SJ, delegado de la Plataforma apostólica suroccidental, así como otros sacerdotes jesuitas y sacerdotes vinculados a la comunidad de Sevilla y a la obra de San Ignacio.

"En todo amar y servir"

La comunidad educativa del Portaceli dio comienzo al nuevo curso con la celebración de una Eucaristía a la que asistieron numerosos, alumnos, profesores, personal administrativo y de servicio, antiguos alumnos, así como representantes de las distintas instituciones y grupos de la Compañía de Jesús presentes en Sevilla.

Monseñor Saiz Meneses, en este año jubilar de la Esperanza, aludió a esta virtud como programa para el curso, para la comunidad educativa y para cada familia. "Si vivimos de esperanza, vivimos de otra manera: con paciencia, valentía, creatividad pastoral y alegría misionera». Asimismo, aludió al lema ignaciano "en todo amar y servir" como "un programa precioso para el Centro Arrupe y para el nuevo curso: amar a Dios en todo y servir a todos en Dios".

"El Centro Arrupe quiere ser tienda de encuentro, de discernimiento y de misión, una presencia de Iglesia que se hace prójimo de la ciudad", afirmó don José Ángel."Nace para eso: para ayudar a escuchar a Cristo y discernir qué nos dice hoy, y para servir a la ciudad con el vino nuevo del Evangelio".

Tras la Eucaristía, el arzobispo de Sevilla acudió a las nuevas instalaciones del Centro Arrupe para proceder a su bendición: "Hoy lo inauguramos y bendecimos como lugar promovido para cultivar la fe en diálogo con la cultura y con sensibilidad por la justicia- apuntó-. Que sea un semillero de vocaciones laicales, sacerdotales y consagradas; un espacio de reflexión y de acompañamiento; un foro de pensamiento y de doctrina social; un hogar para los pobres y los que buscan sentido".

El Centro Arrupe de Sevilla es "casa de espiritualidad, cultura, diálogo fe-justicia y servicio", indicó monseñor Saiz Meneses. "Está al servicio de las personas y de la ciudad, en sinergia con nuestras parroquias, colegios, obras sociales y la Universidad Loyola".

Plaza Arrupe, un espacio para reagrupar las obras jesuitas en la ciudad

La ampliación y rehabilitación del Centro Arrupe busca actualizar y potenciar su labor apostólica de la Compañía de Jesús en Sevilla, en torno a la comunidad de Portaceli. El antiguo edificio albergará las direcciones generales de las Fundaciones educativas del Sur (Fundación Loyola y Fundación SAFA). De esa manera se trata de «articular, visibilizar y favorecer la presencia de los distintos ámbitos de misión de la Compañía de Jesús relacionados con el servicio de la fe, la labor educativa, la pastoral juvenil, el diálogo fe-cultura, el apostolado social, así como la gestión de las fundaciones educativas», según indican fuentes de la Compañía de Jesús.

El proyecto del nuevo centro se ordena en torno a la Plaza Arrupe. Esta nueva plaza conectará distintos espacios con el nuevo edificio para las actividades de pastoral de distintos grupos de fe, pastoral juvenil ignaciana (MAG+S), actividades de instituciones del sector social (Asociación Claver-Servicio Jesuita Migrante, Fundación Entreculturas y ECCA Social) y las actividades propias de un centro fe- cultura. Todo ello entorno a doce salas de pastoral, cinco salas de acompañamiento, oficinas para las instituciones y la dirección del centro, una gran sala de estudio para jóvenes universitarios, una gran sala polivalente, sala de estar con office, espacios de encuentro ya sea interiores como en zonas ajardinadas exteriores acondicionadas para ello, según informan desde la comunidad del Portaceli.

Se busca así provocar el encuentro de una forma espontánea, ya sea desde el acompañamiento personal, de los lugares para reuniones, de los lugares de trabajo en equipo y de los lugares para la investigación y el estudio, «todo ello pensando en facilitar la transversalidad de las preferencias apostólicas universales de la Compañía de Jesús», puntualizan.