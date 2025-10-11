La Asociación de Empresarias Sevillanas celebra su X Aniversario con una gala en el Casino de la Exposición

La Asociación de Empresarias Sevillanas (AES) celebró su X Aniversario con una gala conmemorativa en el Casino de la Exposición de Sevilla, que reunió a cerca de 200 personas, entre empresarias, entidades colaboradoras y representantes institucionales. Durante el evento se presentó la nueva campaña De mayor quiero ser empresaria, una iniciativa que busca inspirar a niñas y jóvenes a través de la visibilización del talento femenino en el mundo empresarial. La acción incluirá la instalación de 50 mupis en distintos puntos de Sevilla, con la imagen de empresarias asociadas de toda la provincia a partir de la próxima semana.

La presidenta de la asociación, Vanessa Muñoz, destacó en su intervención la importancia de estos diez años de trabajo: “Cuando fundamos Empresarias Sevillanas lo hicimos porque necesitábamos una plataforma desde la que expresar que seguíamos sintiéndonos en desigualdad. Diez años después, hemos logrado consolidar una red sólida de apoyo y sinergias entre mujeres empresarias de todos los sectores”.

Muñoz subrayó también el valor del asociacionismo femenino: “Las asociaciones empresariales de mujeres surgen de la necesidad de hacerse valer y de defender intereses específicos. Hemos avanzado mucho, pero aún queda camino por recorrer. Por eso debemos seguir trabajando unidas y formando parte de los espacios donde se toman decisiones”.

El acto contó con la presencia de representantes de instituciones, como el presidente de la Diputación, Javier Fernández, los tenientes de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla Álvaro Pimentel y José Luis García, o el presidente de la Confederación de Empresarios de Sevilla CES, Miguel Rus, así como representantes de la Cámara de Comercio, FAME, de las Universidades y de otras instituciones, que felicitaron a la asociación por su labor durante esta década. Coincidieron en destacar que la colaboración público-privada y el impulso al liderazgo femenino son esenciales para el crecimiento económico y social de la provincia.

Desde la fundación de la entidad, Empresarias Sevillanas ha crecido hasta convertirse en un referente del asociacionismo femenino andaluz, integrando a empresarias de todos los sectores y tamaños, con el objetivo común de fomentar la igualdad de oportunidades, la formación y la visibilidad de las mujeres en el tejido empresarial.

“Este aniversario es un motivo de orgullo, pero también un punto de partida para seguir avanzando. Queremos que cuando se hable de empresarias en Sevilla se piense en liderazgo, talento y compromiso con la sociedad”, concluyó Vanessa Muñoz.