'Las aventurillas de Pablo Tiralíneas. Cuarentena', el humor confinado en un libro

Desde que empezaron a publicarse en Diario de Sevilla las viñetas de Pablo Portillo Delgado, el arquitecto e ilustrador asegura que sus redes sociales han experimentado un importante aumento de seguidores. Para ello, el sevillano hizo "el más difícil todavía" y durante el confinamiento publicó en la web de este periódico una serie de tiras cómicas que narraban el día a día de la cuarentena con humor y tomando como protagonista a Pablo Tiralíneas, un hombre cualquiera de una familia cualquiera, aunque inspirado en su propia experiencia personal, que dio para mucho, incluso para publicar un libro que, bajo el nombre de Las aventurillas de Pablo Tiralíneas. Cuarentena, se ha presentado en el Ateneo de Sevilla.

Presentado por Pablo Morillo, periodista de Diario de Sevilla, el autor ha confesado las no pocas dificultades a la hora de hacer un trabajo lleno de esfuerzo que, finalmente, "resulta más satisfactorio realizar cuando sabes que llegas a un mayor número de personas".

Las tiras se publicaron en formato semanal, recopilando las elaboradas a lo largo de esos días. "Cada página acabó llevándome una media de cinco horas, algunas aún más”, detalla el ilustrador, por lo que, levantado el confinamiento, decidió acabar la serie con la idea de volver a publicar sus historias en viñetas pero con un nuevo formato que actualmente está definiendo. "Por supuesto, serían historietas familiares de humor, sin coronavirus. No quiero contar más historias de confinamientos, ni nuevas normalidades. Todos deseamos que esto termine pronto".

Pablo Portillo y sus viñetas de humor blanco

Pablo Portillo estudió Arquitectura y se dedica a ello desde que acabó la carrera. Éste es su primer libro como autor completo, guión y dibujo, pero desde pequeño le gustaba dibujar y era aficionado al cómic. En los últimos años, había abandonado el dibujo por falta de tiempo, pero "en 2017 conocí la existencia del reto Inktober, que consiste en hacer un dibujo al día y colgarlo en redes sociales, y me motivó para volver a dibujar. 31 dibujos al mes resulta agotador, pero aún así en 2018 volví a repetir, esta vez con personajes clásicos de cómics, que terminé exponiendo y vendiendo todos los dibujos", cuenta. Ese mismo año, el editor Pepe Cueto le pidió que hiciera las ilustraciones interiores de la colección de libros Las Pesadillas de Jospeh Berna, de la que por el momento lleva dibujados 10 volúmenes, "y todavía faltan otros tres para terminarla". Con este mismo editor, en su faena de guionista, ha publicado un par de cómics cortos de humor "loco" que aparecieron en el fanzine From Outer Spacei.

Las viñetas del Tiralíneas surgen en un primer momento en una cuenta de Instagram. Al cabo de una semana, y tras compartirlas con los amigos, el editor sevillano Pedro Tabernero le propuso a Pablo Portillo ofrecerlas a Diario de Sevilla, y más concretamente con Pablo Morillo, quien le ofreció un hueco los domingos en el diario web. "En ese momento ya tenía dos semanas dibujadas, así que empezamos a recopilar las páginas publicadas durante la semana anterior, desplazando algunas en el tiempo para darle mayor actualidad", detalla el ilustrador.

Las viñetas que fueron publicadas en el periódico ahora están recogidas en este libro de 50 páginas a color que narra el confinamiento de una familia tipo. "Intenté que fuese lo más general posible, aunque me fue imposible no situarlas en Sevilla al llegar la Semana Santa, y sobre todo la Feria", ha reseñado el autor, que buscó la inspiración en su propia familia: "Una gran parte de las situaciones que aparecen en el libro son reales, y vividas en nuestra familia durante el confinamiento. Muchas otras son inventadas o exageradas en busca del gag humorístico. Por ejemplo, mis hijos son algo mayores que la versión tebeística, pero rejuvenecerlos me daba lugar a situaciones más divertidas".

El humor blanco es el código que esconden las viñetas y uno de los secretos principales de su éxito. "La historieta salió así desde el primer momento, y luego al empezar a publicar llegué a la conclusión de que era mejor seguir ese camino. De hecho es de lo que más ha gustado a la gente por las respuestas que me han ido llegando. El humor sencillo, blanco, sin sesgos políticos. Lo que no quiere decir que no haya páginas con un humor más loco, o llegando a lo absurdo", ha descrito el autor.

El libro está a la venta en la librería Nostromo Cómics (calle Zaragoza) y en la librería Palas de Asunción. También puede obtenerse por correo electrónico o solicitar a través de las redes sociales del Tiralíneas, que finalmente también se ha convertido en editorial. "Me decidí por la autoedición para controlar al 100% el proceso de maquetación y diseño del libro. Así que creé Ediciones Tiralíneas y me embarqué en la aventura editorial. Todo esto me ha permitido ofrecer un precio de sólo 10 euros".