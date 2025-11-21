La piscina cubierta con más encanto de Sevilla: está dentro de una casa palacio de la judería y su baño es terapéutico

Paseando por el casco histórico de Sevilla, en las inmediaciones de la Catedral y en pleno corazón de la judería sevillana, se encuentra una de las piscinas más mágicas de la ciudad: los baños termales de Aire Ancient Baths. Un paraíso para la relajación ubicado en el interior de una antigua casa palacio de estilo mudéjar que tiene casi cinco siglos de historia (data del siglo XVI) y que han remodelado para albergar en su interior unos baños termales con mucho encanto iluminado por la luz de cientos de velas.

Tal y como reza en la página web de este espacio, "aquí serás partícipe de un viaje de sensaciones que te llevará a recorrer distintas salas de agua a diferentes temperaturas que se distribuyen por toda la casa palacio".

Experiencias de Aire

Aire Ancient Baths cuenta con diferentes baños y experiencias que buscan el bienestar físico y emocional de las personas que pasan por sus instalaciones. Cuentan, para ello, con una zona de baño templado, otra de baño caliente y una tercera con agua fría. Además de eso hay una sala de vapor, otra con chorros de agua y un flotarium. Además de la zona de baños y tratamientos, ubicados en el interior del histórico inmueble, la casa cuenta con una terraza que también alberga una piscina y desde la que hay unas vistas privilegiadas de la ciudad. Este área es perfecta para poder disfrutar de la puesta de sol tomando algo tras haber disfrutado de la experiencia en los baños.

En Aire Ancient Baths existen distintas experiencias para que cada persona recorra las instalaciones de la manera más acorde a sus necesidades, aunque todas ellas incluyen el recorrido termal. En la actualidad cuentan con multitud de recorridos diferentes, con una duración distinta que va desde los 30 hasta los 90 minutos y que están pensados para hacer tanto en solitario como acompañado. Algunos de ellos incluyen masajes corporales, copas de cava o vino, delicias de chocolate, baño privado con exfoliación e incluso una degustación.

También tienen circuitos especiales para bodas, circuitos en los que el aceite de Argán en el protagonista o recorridos en los que hay terapias con piedras. Próximamente, del 24 de noviembre al 1 de diciembre, este icónico espacio de Sevilla ofrecerá descuentos y ofertas especiales con motivo del Black Friday.

Aire Ancient Baths Sevilla es un centro de bienestar inspirado en la tradición de los baños de la antigua Roma, Grecia y el mundo árabe. El espacio forma parte del grupo AIRE, nacido en Sevilla y expandido posteriormente a otras ciudades del mundo como Londres, Barcelona, Chicago, Nueva York o Toronto, siempre con la idea de recuperar rituales ancestrales ligados al agua y la relajación.

Visitar este lugar es un auténtico deleite para los sentidos. El silencio, la baja intensidad de sus luces y el contraste térmico del agua ayudan a que el cuerpo se relaje por completo, mientras que los masajes y rituales complementan una experiencia única en la hispalense.