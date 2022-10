Cinco bares de Triana típicos para comer bien y barato

Triana es uno de los barrios que está en el punto de mira de todo aquel que desee conocer la idiosincrasia sevillana. En los últimos años el incremento de turistas se hace notar en el día a día de los trianeros y también en sus bares. Aunque siempre quedan los típicos bares que alimentan a los vecinos.

La propuesta que se hace es variada en cuanto a precio y estilos de cocina, aunque todos ellos prometen calidad en sus productos y sus clientes lo confirman. Hay bares para todos los gustos desde los más tradicionales hasta los que fusionan cocina tradicional con estética en sus platos.

Casa Ruperto

Este clásico bar trianero lleva desde 1970 sirviendo codornices fritas y adobadas y son los 'pajaritos' más celebrados de toda Sevilla. Todo aquel que para en este singular templo de las codornices se va encantado tanto por calidad de la comida como por la simpatía y el buen ambiente que se vive en Casa Ruperto. Además de las codornices son típicas también las cabrillas, entre otras de sus especialidades. Los visitantes deben ir con hambre, temprano para coger sitio en la barra o las mesas de fuera y con efectivo, ya que no se aceptan tarjetas. (Avenida Santa Cecilia, 2)

Bar Casa Casimiro

En la Avenida de Coria y colindando con el tardón se encuentra este emblemático bar. Es conocido por sus calabacines fritos que tienen un rebozado que los hace únicos, sus papas arrugás con mojo picón casero y el pulpo. No obstante, tienen una carta amplia en las que se incluye: croquetas, huevos de chocos, flamenquín, solomillo al whisky, filete de pollo bechamel, entre otras. La peculiaridad de este local es que no admiten reservas. (Avenida de Coria, 19)

Trianilla

Este pequeño bar está situado en el centro de Triana y elaboran sus platos con materias primas de temporada garantizando así la calidad de sus platos. Su amplia carta tiene manjares tales como: ensaladilla de pulpo, coca de gorgonzola, dados de atún rojo sobre pan, puntas de solomillo ibérico y hamburguesa de ternera black angus, entre otros platos. (C/Manuel Pareja Obregón, 2).

Bar Salomón Rey de los Pinchitos

En López de Gómara se encuentra este local tan típicamente trianero. Aquí la especialidad de la casa son los pinchitos, como su nombre bien indica. Hay tapas y raciones para degustar tanto en el salón como en la terraza. Además de los pinchitos tienen gran fama las patatas bravas, la ensaladilla, el calabacín relleno, zanahorias aliñadas, solomillo de atún mechado o los mejillones en escabeche de las rías bajas. Tiene una carta amplia para poder elegir. (López de Gómara, 11)

Típico

Este bar se encuentra en el corazón neurálgico de Triana. Se trata de un local frente a la Iglesia de San Jacinto. Una de las grandes ventajas de este local es que no cierra cocina los sábados, domingo y festivos. Desde que abre a las 13:00 mantiene la cocina abierta hasta el cierre, así que no hay problema en sentarse a comer a las 16:00 o 17:00 de la tarde. De lunes a viernes el horario es de 13:00-17:00 y por la tarde de 20:00 a 24:00. Algunas de las tapas que los comensales pueden disfrutar son: la pavía de bacalao, cartucho de chocos y adobo, solomillo al Idiazabal, costillas confitadas, gambas al ajillo, gnocchi gorgonzola, croquetas de jamón, capirotes de langostinos y risotto de boletus, entre otras muchas más opciones. (C. Pagés del Corro, 86)