El barrio de Clara Campoamor, en Camas, estrena la cancha 'Floreciendo'

El barrio de Clara Campoamor, en Camas, estrenó este domingo la nueva cancha Floreciendo, un espacio completamente renovado gracias a un proceso colaborativo entre el Ayuntamiento de Camas, el estudio creativo Hoops Outside y la artista sevillana Mariela (@itsmariela). La iniciativa, desarrollada junto a niñas, familias y vecinos, nace con un propósito claro: equilibrar la falta de oportunidades deportivas para las niñas y devolverles un lugar donde jugar, crecer y sentirse parte del barrio.

La intervención artística se ha desarrollado bajo el concepto “Florecer es tener espacio para ser quien eres”, donde las flores, cargadas de color, se convierten en el símbolo central del diseño y representan las emociones y la evolución presentes en todas las etapas de la vida de una persona. “Las flores hablan de procesos, de lo que sentimos y de cómo avanzamos. Su presencia constante nos recuerda que todo proceso implica evolución. Las flores están en los momentos importantes de la vida, y siempre regresan. Queríamos que esta cancha reflejara todo eso. Ver al barrio reunirse aquí demuestra que el arte puede transformar un lugar y también a la comunidad que lo habita”, explicó Mariela, autora del mural.

El Ayuntamiento de Camas subraya el valor social, cultural y comunitario de esta intervención, enmarcada en su apuesta por recuperar y dinamizar espacios públicos mediante el arte urbano y la participación vecinal. El consistorio defiende que proyectos como este contribuyen a revitalizar el entorno, fortalecer la convivencia y reforzar el sentimiento de pertenencia en el barrio.

La inauguración contó con la participación de clubes locales y niñas del municipio, que estrenaron la cancha en un torneo de minibásquet diseñado especialmente para ellas.“Hoy hemos visto cómo una cancha puede convertirse en un espacio de identidad y pertenencia. Que las niñas hayan dado la primera canasta en esta pista dice mucho del camino que queremos abrir. Cuando el deporte se vuelve accesible para todos, el barrio entero florece”, afirmó Daniel Arróniz, fundador de Hoops Outside.

Vecinos y voluntarios que participaron en la pintura resaltaron el valor de recuperar un espacio común que ahora se consolida como un punto de encuentro para las nuevas generaciones.

La artista sevillana Mariela. / Daniel Arróniz

Hoops Outside: una iniciativa con objetivo de crecer en Sevilla

Hoops Outside parte de una idea central: una cancha puede convertirse en un motor de transformación social y en un espacio de convivencia entre el arte, el deporte y la identidad local. En ese sentido, nace la iniciativa Floreciendo. En Camas se ubica la primera edición de este proyecto que aspira a extenderse por diferentes municipios de Sevilla a partir de 2026.

Esta iniciativa busca transformar las canchas en un lugar de comunidad, impulsar el baloncesto y ampliar el acceso a instalaciones seguras y representativas para niñas y jóvenes, especialmente en zonas donde la oferta deportiva es limitada.

Territorio K+Arte: la apuesta del Ayuntamiento por el arte urbano

La intervención de la cancha Clara Campoamor se integra en el programa municipal Territorio K+Arte: cada muro, una historia, una iniciativa destinada a convertir Camas en un museo al aire libre a través de murales de artistas nacionales e internacionales. Este programa busca enriquecer el patrimonio cultural del municipio, embellecer sus espacios urbanos y fortalecer la cohesión social a través del arte.