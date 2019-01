Cómo superar el 'blue monday'

El denominado blue monday es famoso por ser el día más triste del año. Fue Cliff Arnal, investigador de la Universidad de Cardiff en Reino Unido, quien determinó que esta fecha era, en función de variables como el clima, la nostalgia de Navidad y las deudas contraídas en esa época, el peor día del año. Pero para poder superarlo con energía sólo hay que seguir una serie de claves para convertirlo en un gran lunes.

Un desayuno feliz

Empezar el día con un desayuno rico en serotonina y endorfinas, conseguirá que sus sustancias generen sensaciones de felicidad y bienestar. Un zumo elaborado a partir de una combinación de frutas antioxidantes como la guayaba, el pomelo rosa, plátano, frutos rojos y bebida de almendras será perfecto para aportarle fuerza al organismo.

El deporte como remedio

La actividad física también hace que el cuerpo libere endorfinas. La liberación de esta sustancia es proporcional al nivel de esfuerzo y a la duración de la actividad. Por lo que buscarse un deporte que vaya con el gusto de cada uno es ideal para sentirse vivo y alegre.

Para los que quieran probar una actividad nueva, el fooxing es una nueva modalidad para perder calorías y tonificar el cuerpo en tiempo récord. Deporte completo para el aire libre, demostrando que los primeros cinco minutos de ejercicio en espacios verdes benefician el estado de ánimo y la autoestima. La terapia perfecta para contrarrestar el día más triste del año.

Pequeños grandes placeres

Rodearse de belleza para dar calor al corazón en los momentos de frío y dudas es otro de los consejos clave para este día. Puede ser utilizar la taza favorita para el café, o echarle canela. Quizás sea regalarse un paseo por la naturaleza o disfrutar de un apacible atardecer frente al mar. Buscar ese esplendor en el blue monday conseguirá que el esfuerzo se convierta en imágenes que harán sonreír.

Darse un capricho

Darse un capricho no tiene por qué implicar gastarse mucho dinero. Puede ser comer en un sitio especial, o simplemente ver una película por la noche. Quizás es encargar sushi para no tener que cocinar, o reservar una escapada que haga tener en el horizonte un gran motivo para sentir ilusión. El ánimo lo agradecerá.

Dejar claros los asuntos pendientes

Otro consejo importante para este famoso día es tomar decisiones. Retrasarlas suele provocar ansiedad y frustración. Para ello, crear listas de organización ayuda a reordenar las ideas y conocer las prioridades para cada cosa. De esta forma y siguiendo las pautas, el blue monday no será más que otro lunes cualquiera e, incluso, puede convertirse en el mejor lunes de enero.

Escuchar música

Hay una manera muy sencilla y efectiva de empezar a combatir los efectos de este día: escuchar música.Something, de los Beatles es una buena recomendación, o Strawberry fields, de Coldplay. Please don’t go, de Barcelona, y Tranquility Base Hotel & Casino, del grupo Arctic Monkeys, también son buena opción para este día.

Oniria e insomnia, del grupo español Love of Lesbian es clave para desconectar, como lo es también Aqueous transmission, de Incubus, o Live in the moment, de Portugal The Man.

Si lo que se prefiere es música diferente a lo que se suele escuchar en la radio, Palmar, de Caloncho, es la acertada, y Gold, de Chet Faker, para despertarse. Y para aquellos que saben disfrutar de los clásicos del pop-rock no podía faltar Who wants to live forever, del mítico grupo Queen.