El flamenco dialoga con el jazz, el soul y las músicas del mundo en este café a orillas del Guadalquivir

Puerto de Cuba Café del Río acoge desde el 11 de noviembre hasta el 2 de diciembre el segundo ciclo del “Café Cantante”, una iniciativa que recupera el espíritu de los legendarios cafés cantantes del primer tercio del siglo XX, espacios donde el flamenco vivía su edad dorada y se abría al encuentro con otras músicas.

En esta ocasión, y tras el éxito de la primera parte en la que han pasado por el escenario Rocío Luna, Arcángel, David Fernández, Esperanza Fernández, Rafael de Utrera y Jesús Méndez, el flamenco dialogará con géneros como el jazz, el soul o las músicas del mundo, ofreciendo una experiencia única en formato íntimo, con actuaciones que tendrán lugar todos los martes a las 20:00 horas.

Así, este segundo ciclo se abrirá el martes 11 con la actuación de Diego Villegas, con Carlos Merino y Javier Ibáñez. Desde Sanlúcar de Barrameda, el virtuoso de los vientos presentará su reciente disco, donde el flamenco se encuentra con sonoridades universales y aromas de jazz. A él le seguirá Caracafé, un referente del flamenco más puro de las Tres Mil Viviendas, con guiños al soul y una energía inconfundible, junto a Emilio Fernández, Ramón de la Tana y Juani de las Tres Mil.

El día 25 será el turno de Canito, acompañado por The Donelles, Aroa Fernández y Manuel de la Torre, quien presentará su trabajo The Next Bulería, un viaje creativo donde el compás se funde con nuevas sonoridades, acompañado de seis músicos sobre el escenario. Y para cerrar el ciclo el 2 de diciembre, con su talento interpretativo y su visión innovadora del arte jondo, actuará el guitarrista lebrijano, Rycardo Moreno, tan vanguardista como profundamente flamenco, acompañado por Javier Ceballos y Manuel Moreno.

El Puerto de Cuba Café del Río, del Grupo Puerto de Cuba La Raza y ubicado en el Muelle de las Delicias, se consolida así como un espacio privilegiado para el encuentro entre tradición e innovación, acogiendo a grandes figuras del flamenco y del flamenco jazz actual, y reafirma su compromiso con la música en directo y con el flamenco como patrimonio vivo, abierto al diálogo, la fusión y la creación contemporánea.

Las entradas, con un precio de 20 euros, pueden adquirirse a través de la plataforma de El Corte Inglés. Las puertas del local se abrirán desde las 18:30 horas para disfrutar de la previa con una copa y de un ambiente que invita a la emoción y la cercanía.