Mercado solidario con decoración, complementos y talleres artesanos en el Parque de los Príncipes este domingo

El próximo domingo, 9 de noviembre, el Parque de los Príncipes se convertirá en el escenario de la celebración de Unique Market Solidario, un mercado dedicado en esta ocasión a la decoración del hogar que contará con multitud de puntos de venta de diferentes artesanos y con un amplio abanico de actividades para todos y todas.

Unique Market Solidario se podrá disfrutar a lo largo de la mañana del domingo, 9 de noviembre, desde las 10:30 y hasta las 14:30 horas. En esta edición, cuyos beneficios estarán destinados a la ayuda a la investigación de la esclerosis múltiple, contarán con diferentes puestos de artesanía dedicada a la decoración del hogar y con una zona de foodtracks en la que se podrán comer disferentes productos. Además, a lo largo de la mañana habrá diferentes actividades infantiles para que los más pequeños lo pasen en grande y un show de magia dirigido a todos los públicos.

Talleres artesanos

En esta ocasión Unique Market Solidario organizará dos talleres, uno de ellos sobre animales y otro dedicado a la elaboración de pantallas para las lámparas de casa. Este último podrá realizarse en dos sesiones, una a las 10:30 y otra a las 12:30 horas y consistirá en la creación de una pantalla de lámpara de 20 centímetros de diámetro. El precio de esta actividad es de 40 euros por persona e incluye todos los materiales y el paso a paso completo para crear tu propia pantalla.

En esta edición participan empresas como Clementimes, Moka, Croxet, Miel Cruda, Nené, BC Decoración, Majos, Bichi's Clothes, Fauna Verso, Albero y Jazmín, This is Hana y muchas otras.

Unique Market Solidario

Unique Marquet Solidario ha sido creado para que una vez al mes se unan las empresa más solidarias y apoyar a distintas causas benéficas. A su vez, disponen de talleres infantiles y adultos, para inculcar a los más pequeños una opción de ocio divertida, con familia, amigos y ayudando a los más necesitados.

Los segundos domingos de cada mes en el Parque de los Príncipes, en el barrio de Los Remedios, se reune una amplia variedad de marcas que abarcan desde moda, decoración, arte, complementos, juguetes o puericultura.