Una cafetería sevillana, elegida entre las mejores del mundo

Sevilla está repleta de cafeterías de todo tipo: desde las más tradicionales en las que sirven el café en vaso de cristal hasta las más sofisticadas, con una cuidada selección de especialidades de café de diferentes países que invitan a tomar sin echarle azúcar ni leche para saborearlo bien.

Y es que en los últimos años en la hispalense no paran de abrirse nuevas cafeterías de especialidad donde, además de esta bebida, también se pueden comer algunos productos (dulces y salados) que son perfectos para darse todo un festín. Gracias al gran auge que están teniendo estos negocios en la actualidad, desde la web de The Best Coffee Shops han elaborado un listado con aquellas cafeterías que, a ojos de ellos, son las mejores de todo el mundo. Entre todas las seleccionadas hay una de sevilla: Parcería Café.

Parcería Café

Parcería Café es un establecimiento en el que sirven café de especialidad ubicado en la calle Calderón de la Barca, número 9, en el Casco Antiguo de Sevilla. Como ellos mismos afirman desde su página web, «la calidad no solo se encuentra en la taza, sino en las manos hábiles y dedicadas que cuidan cada detalle». Su filosofía va de la mano de la calidad, la sostenibilidad y la conexión con la comunidad, por eso defienden que no solo sirven café sino que ofrecen toda una experiencia y momentos inolvidables a cada uno de sus clientes.

En este negocio hay especial interés por el consumo de productos locales y la utilización de ingredientes frescos y de proximidad, promoviendo así un ciclo económico más cercano y reduciendo la huella de carbono al minimizar los transportes a larga distancia.

El local en el que se encuentran en la hispalense tiene unas dimensiones muy reducidas por eso es habitual que los clientes y clientas se pidan el café para llevar. Además de esta bebida, también cuentan con algunos platos como el sandwich de pastrami o el gofre casero con burrata También hay diferentes preparaciones a base de yogur o algunas tostadas más elaboradas.

The Best Coffee Shops es el listado donde se pueden encontrar los mejores lugares para disfrutar de cafés de alta calidad. En sus baremos aparecen, principalmente, cafeterías de especialidad, pero también se pueden encontrar otros establecimientos como hoteles y restaurantes con experiencias de café únicas y ultra premium.