Cajas solidarias con la operación "Niño de la Navidad"

La entidad sin ánimo de lucro Decisión ha presentado esta semana en el Ayuntamiento de Sevilla la nueva edición de la campaña solidaria Operación Niño de la Navidad. Una iniciativa de la que cada año se benefician miles de niños y niñas de más de 110 países, gracias a la colaboración de familias, voluntarios y entidades.

El Delegado de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Sevilla, José Luis García, ha mostrado su apoyo a la campaña, destacando su carácter solidario y la ilusión que genera para la infancia receptora. “Para muchos de estos niños, estas cajitas representan el primer regalo de su vida”, señaló, animando a todos los sevillanos a participar en esta acción que moviliza alrededor de 10 millones de cajitas cada Navidad.

Cómo preparar las cajita, paso a paso