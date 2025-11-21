Cajas solidarias con la operación "Niño de la Navidad"
La recogida de las cajitas solidarias, destinadas a menores en situación de vulnerabilidad, se realizará del 24 al 28 de noviembre
La entidad sin ánimo de lucro Decisión ha presentado esta semana en el Ayuntamiento de Sevilla la nueva edición de la campaña solidaria Operación Niño de la Navidad. Una iniciativa de la que cada año se benefician miles de niños y niñas de más de 110 países, gracias a la colaboración de familias, voluntarios y entidades.
El Delegado de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Sevilla, José Luis García, ha mostrado su apoyo a la campaña, destacando su carácter solidario y la ilusión que genera para la infancia receptora. “Para muchos de estos niños, estas cajitas representan el primer regalo de su vida”, señaló, animando a todos los sevillanos a participar en esta acción que moviliza alrededor de 10 millones de cajitas cada Navidad.
Cómo preparar las cajita, paso a paso
- Consigue tu cajita. Tan sencillo como una caja de zapatos estándar (aproximadamente talla 40). Si deseas envolverla, hazlo por separado: caja y tapa.
- Elige a quién va dirigida. Decide si será para niño o niña y selecciona la edad: 2–4, 5–9 o 10–14 años. Descarga la etiqueta correspondiente desde la web de ONN y pégala en la tapa. Si quieres que la caja pueda ir para cualquier niño, indica solo la edad.
- Llénala con regalos. Incluye un juguete principal de calidad (muñeca, balón, peluche…), y añade más juguetes nuevos, material escolar y artículos de higiene personal.
- Incluye el donativo. Un donativo de 10 euros es imprescindible para cubrir los gastos de envío y el desarrollo del proyecto. Puedes hacerlo online o por transferencia: Banco Santander – ES06 0049 1828 25 2410272479
- Añade una carta. Incluye, si quieres, una nota personal y una fotografía. Este detalle genera un verdadero “impacto de amor” para cada niño o niña que recibe su cajita.
- Entrega tu cajita. Durante los días de recogida nacional (24 al 28 de noviembre) en los distintos puntos habilitados en Sevilla y provincia. Consulta tu punto más cercano: operacionninodelanavidad.org/localizador- puntosentrega
- Conoce todos los detalles y sigue el reparto de las cajitas en la web oficial: operacionninodelanavidad.org
