Caminata para la investigación del cáncer de mama triple negativo

El cáncer de mama triple negativo representa alrededor del 15 % de los casos y tiene un pronóstico especialmente desfavorable en fases avanzadas, con una supervivencia a cinco años de apenas el 15 %. La asociación Las Triples ha organizado una caminata para dar visibilidad al cáncer de mama triple negativo, promover el deporte y recaudar fondos para la investigación. La cita será el próximo 22 de marzo a las 11:00 en el parque de la Vega de Triana, concretamente en la puerta de las instalaciones deportivas Charco de la Pava. Serán 3 kilómetros de marcha por el parque.

Triple reto 2026 / M. G.

Las Triples, asociación de ámbito nacional, nace de la necesidad de un grupo de pacientes de dar visibilidad al cáncer de mama triple negativo, de la voluntad de recaudar fondos para donar a la investigación y obtener más tratamientos específicos. Para inscribirse, hay que ir a la página de la asociación: https://asociaciontriplenegativo.org/categoria-producto/retos/