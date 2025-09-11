Carrera de color para concienciar sobre la Salud Mental en Sevilla

El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, Ricardo Sánchez, junto al portavoz del Comité Pro Salud Mental de la Federación Salud Mental Andalucía, Francisco Javier Moreno, han presentado la séptima Carrera del Color, que se celebrará en el parque del Alamillo el sábado 20 de septiembre, enmarcada en los actos de conmemoración organizados para el Día Mundial de la Salud Mental por la Federación Salud Mental Andalucía.

La carrera del color se ha consolidado como una gran fiesta inclusiva y solidaria, abierta a toda la ciudadanía, sin importar la edad ni la condición física. Más allá del deporte, es una invitación a compartir una jornada diferente, para disfrutar en familia, con amistades o junto a colectivos sociales comprometidos.

Una iniciativa que es mucho más que correr: es un punto de encuentro, una celebración colectiva que cada año llena las calles de alegría, convivencia y compromiso. Miles de personas se dan cita para ponerle color a la salud mental y visibilizar, desde lo positivo, el valor de la diversidad y la inclusión.

Sobre el cartel, Francisco Javier Moreno, portavoz del Comité Pro Salud Mental y directivo de la Federación Salud Mental Andalucía, explica que lo dice todo “sin necesidad de muchas palabras. Ahí están, cuatro generaciones juntas —la bisabuela, la abuela, los peques, madres, padres— compartiendo risas, abrazos y toneladas de color. Y es que eso es lo bonito de esta carrera, que no hay edad para sentirse parte, para disfrutar, para reivindicar que la salud mental también es alegría, cercanía, comunidad”.

El delegado de la Junta de Andalucía en Sevilla, Ricardo Sánchez, mostró el avance alcanzado por el Gobierno andaluz en el cuidado a la salud mental, con proyectos concretos ya ejecutados, como la recién inaugurada Unidad de Salud Mental del Hospital Virgen del Rocío, la Unidad de Hospitalización Breve de Salud Mental del Hospital Muñoz Cariñano, y la primera unidad de hospitalización independiente de salud mental para adolescentes.

A esto se suma la nueva unidad de salud mentalcomunitaria del Hospital de Alta Resolución de Utrera o los siete nuevos centros de Atención Infantil Temprana.

Las inscripciones ya están abiertas y pueden realizarse de manera online a través de la web CorredoresPopulares.es hasta el 17 de septiembre a las 22:00 . El precio de participación es de 8 euros para menores de 10 años y de 15 euros para mayores de esa edad. Habrá otras actividades como zumba, conga, yoga y una gymkana.