La casa de María, todo lujo de detalles y cocina de autor

Los amantes de la decoración tienen en Sevilla un nuevo espacio donde disfrutar de la gastronomía high level a los pies del Guadalquivir. La Casa de María es, sin lugar a dudas, uno de los sitios con más personalidad de la capital hispalense. Dos casas de vecinos unidas en el popular barrio de Triana, situada en una de las calles con más solera, arte y picaresca, junto a la vía fluvial; escenario del arrabal trianero y protagonista en célebres novelas como Rinconete y Cortadillo de Miguel de Cervantes.

Más de trescientos metros cuadrados, divididos en tres plantas más ático, conforman La Casa de María, uno de los restaurantes que el Grupo Trifulca posee en Sevilla. Junto a su hermana mayor, el restaurante Mariatrifulca, se ubica en unos de los enclaves turísticos y de interés histórico de la ciudad. El eje Plaza del Altozano - Puente de Triana - Calle Betis resulta un lugar de visita imprescindible para los turistas.

En la rehabilitación de ambos edificios se ha respetado la idiosincrasia de las construcciones de Triana, un barrio que ha inspirado al reconocido interiorista sevillano Juanjo Vega, CEO de Filamento Creativo Estudio, quien es el responsable de este flamante proyecto que se ha convertido en todo un atractivo a la vera del río Guadalquivir. Sorprenden, nada más adentrarte en el restaurante, los espacios claramente diferenciados no solo por la decoración, también por la iluminación. El interiorista sevillano es especialista en crear atmósferas gracias al manejo magistral de la luz. En la Casa de María vivirás experiencias muy diferentes si comes en la planta baja del restaurante donde todo es luz, río, frescura, un espacio abierto a la terraza, a si te adentras en el interior de la casa y conoces a la verdadera María. Sorprende la imponente paleta cromática en la que rojos, azules y metálicos se apoderan de los espacios ofreciendo así distintas experiencias para los comensales.

High Five, los increíbles platos preparados de Flax&Kale

Es un buen momento para cambiar tu dieta y cuidarse con alimentación 3S (sabrosa, sana y sostenible) e introducirse en el mundo plant-based. La compañía española de restauración Teresa Carles Healthy Foods y su concepto “healthy” sostenible, del que son pioneros siendo la primera cadena de restauración nacional con certificación B Corp y el sello de PYME Innovadora, propone sus menús High Five, porque está comprobado que comer bien mejora el estado de ánimo y la calidad de vida.

Los menús High Five semanales de 5 platos flexitarianos y plant-based saludables se encuentran dentro de su amplia gama de productos Flax & Kale Goods. Puedes disfrutar de 3 Packs distintos para no tener que perder tiempo preparando el menú semanal: High Five Flexitarian Pack, High Five Gluten Free y High Five Plant-based Pack. En ellos está presente el sabor inconfundible de los platos de sus restaurantes maridados con sus zumos cold-pressed. Asequibles para todos tienen un precio desde sólo 29,90 euros en su versión plant-based y 32,90 en su versión flexitariana.

Los platos que entran dentro de esta propuesta son: arroz negro, japanese bowl, salmón salvaje y quinoa, nituké de verduras y wok de verduras. Todos ellos se llevan a cabo de manera sencilla y con productos de primera calidad. Además, los atributos saludables de estas recetas son esenciales para mantener el organismo en un estado óptimo.

Teresa Carles Healthy Foods, es un grupo de restauración y alimentación saludable. Empezó sus actividades en 1979 innovando en el mundo de la alimentación sabrosa, sana y sostenible. Teresa Carles Healthy Foods cuenta hoy con más de 250 profesionales, 8 restaurantes y un obrador de más de 6.500m2, además de un equipo propio de I+D+i que se mueve por la pasión y el deseo de ver su sueño cumplido: servirse de la alimentación saludable como motor de cambio para mejorar la vida de las personas y lograr un mundo más sano, más feliz y más sostenible.

Moonwater, un refresco de lo más natural

Moonwater el refresco natural saludable más rico del planeta, lanza su versión ecológica 4.0. Una combinación innovadora, con una gran personalidad, aroma y sabor. Ecológicos, veganos, bajos en calorías, sin edulcorantes, conservantes y colorantes artificiales representados en 4 combinaciones: Lima & Jengibre, Naranja Sanguina & Granada, Mango & Mandarina y Mora & Arándano. Así, la empresa de alimentación española MOON DRINKS S.L. da un paso más en su preocupación por el planeta.