La Casa Blanca utiliza la 'Macarena' para poner banda sonora a los bombardeos sobre Irán: "¿Sabe Trump que es española?"

La guerra en Oriente Próximo continúa seis días después de los primeros ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán. En este tiempo, el ejército norteamericano ha asesinado al ayatolá Alí Jameneí y la República Islámica ha respondido con bombardeos sobre las bases estadounidenses en la región, además de en Jerusalén o Tel Aviv. El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, aseguró este miércoles en Cadena SER que el Gobierno no permitirá al Pentágono el uso de las bases de Morón y Rota para las operaciones militares contra Irán, lo cual desmiente el anuncio de "cooperación" entre España y Estados Unidos anunciado horas antes por la Casa Blanca.

La casualidad quiso que, horas antes, la cuenta oficial de TikTok de la Casa Blanca publicase un vídeo de la Operación Furia Épica ambientado con una canción española. En concreto, se muestran los bombardeos sobre Irán de los caza estadounidenses y el lanzamiento de misiles desde lo que parece un portaviones. Al compás de estas imágenes suena una versión de Macarena, el éxito mundial del dúo sevillano Los del Río, producida por DJ Shlepki.

Este detalle ha llamado la atención de los usuarios de la red social, más cuando el presidente Donald Trump ha tachado esta semana a España de ser "un aliado terrible" por no apoyar la guerra con Irán. En la misma comparecencia, en la que el republicano amenazó asimismo con cortar los lazos comerciales con España, se encontraba junto al canciller alemán, Friedrich Merz, que censuraba que el nuestro fuera el "único país" de la OTAN en rechazar la subida del gasto militar al 5% del PIB. "¿Sabe Trump que Macarena es española?", se pregunta una usuaria.

'Macarena', la canción que bailó hasta Bill Clinton

Cabe recordar que Macarena reportó a Los del Río un éxito mundial durante la década de los 90. La versión que triunfó en el mercado estadounidense fue Macarena Remix by The Bayside Boys (1995), que llegó a alcanzar el número 1 de Billboard Hot 100 durante 14 semanas. Miami Journal la coronó ocmo "la canción del año" y fue la canción más escuchada en el verano de 1996 en todo el mundo, salvo en el Reino Unido, donde solo fue superada por el Wannabe de las Spice Girls.

Un estribillo pegajoso unida a una fácil coreografía fueron todos los ingredientes para convertir Macarena en un fenómeno en Estados Unidos. Incluso Bill Clinton, en plena campaña a la reelección como presidente, la bailó en la clausura de la Convención Demócrata de 1996.

Los del Río, en su momento de mayor repercusión, llegaron a actuar en la previa de la Superbowl. Por tanto, no es de extrañar que Macarena calase en el imaginario colectivo estadounidense, aunque sea para ilustrar una operación militar en Oriente Próximo más de 30 años después.

Andaluces atrapados en Dubai y Catar

La guerra en Irán ha dejado a varios andaluces atrapados en Oriente Próximo por el bloqueo del espacio aéreo. Este es el caso de un grupo de 57 turistas en Dubái (Emiratos Árabes Unidos), quienes permanecen en un hotel sin que la embajada española ni Exteriores los haya informado aún acerca de su repatriación.

En Catar, seis jóvenes sevillanas que acaban de examinarse del MIR, permanecen asimismo en un hotel de Doha después de que su vuelo de Qatar Airways tuviese que regresar al aeropuerto por los bombardeos. Por el momento, han sido identificadas por la embajada española, pero desconocen cuánto más se prolongará su situación. La salida del aeropuerto de Doha es hacia Irán, por lo que tendrían que llevarlas por tierra a un aeropuerto en Omán o Arabia Saudí para poder coger un vuelo”, asegura Antonia Caso, el padre de Araceli, una de las afectadas, en conversación con Diario de Sevilla.

El martes aterrizó en Barajas un vuelo comercial con 175 españoles a bordo procedente de Abu Dabi y este miércoles Defensa ha fletado un avión militar con capacidad para 250 personas con destino a Omán. El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha afirmado en una entrevista en TVE que el Gobierno mantiene distintas operaciones de evacuación en distintos países por vía terrestre, aviones militares y acuerdos con compañías comerciales, si bien no se pueden ofrecer más detalles por motivos de seguridad. De momento, se ha priorizado la evacuación de todos los españoles de Irán: todos aquellos que lo solicitaron ya han sido repatriados.