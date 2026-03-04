El ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán en la denominada operación Furia Épica ha dejado tras de sí un reguero de miedo e incertidumbre. Con el bloqueo del espacio aéreo, miles de personas se encuentran en tierra de nadie, a la espera de que se les evacúe con la vista puesta en los misiles iraníes que planean sobre sus cabezas intentando pulverizar las bases militares estadounidenses.

Entre esos pasajeros varados se encuentran seis jóvenes sevillanas que permanecen atrapadas en Doha (Catar) desde el 28 de febrero, sin una fecha clara de regreso y pendientes de una posible vía de evacuación que les permita regresar a España.

“Somos seis chicas que estábamos de viaje en Bali después de hacer el MIR. El 28 de febrero volamos hacia Doha, en Qatar, desde donde salía nuestro siguiente vuelo hacia Madrid”, relatan. El trayecto, que debía ser una simple escala, se convirtió en una situación de incertidumbre cuando el avión en el que viajaban tuvo que dar media vuelta al aproximarse al espacio aéreo iraní. “El avión tuvo que darse la vuelta cuando estaba llegando a Irán porque estaban empezando a interceptar los primeros misiles”.

Ya en el aeropuerto de Doha, recibieron un mensaje recomendándoles que permanecieran a salvo en un hotel facilitado por la compañía aérea, Qatar Airways. Sin embargo, el ambiente de tensión era palpable desde el primer momento. “Cuando estábamos en el aeropuerto, escuchamos cómo interceptaban los primeros misiles. Esa noche, por miedo, decidimos pasarla en el aeropuerto”.

Ni siquiera allí encontraron descanso. “Cuando estábamos durmiendo de madrugada, nos despertaron para desalojarnos”. Finalmente, se trasladaron al hotel proporcionado por la aerolínea, donde permanecen desde entonces. “Actualmente estamos en el hotel que nos ha proporcionado la aerolínea Qatar Airways y diariamente nos dan información de los vuelos. Desde el domingo 1 de marzo todos los vuelos han sido cancelados”.

La situación, explican, es cada vez más angustiosa. “Desde el propio hotel vemos y escuchamos cómo se interceptan los misiles de forma diaria”. La incertidumbre es su principal preocupación: “No sabemos si esto va a durar días o semanas. Y si una vez pasada esta espera va a ser posible coger una vía alternativa o bien los espacios aéreos que están abiertos se van a cerrar y ya no vamos a tener esa opción”.

Las jóvenes aseguran haber contactado en repetidas ocasiones con la Embajada española, que les ha pedido calma. “Hemos contactado varias veces con la Embajada española y lo que nos dicen es que mantengamos la calma. Lo que no sabemos es cuánto más la tendremos que mantener y cuánto va a durar esto”.

Mientras otros ciudadanos europeos han logrado salir de países de la región, según señalan, ellas siguen a la espera de una solución. “Nos consta que varios ciudadanos que se quedaron atrapados en Dubái, por ejemplo, han podido regresar a sus casas”.

Desde Doha, lanzan una petición clara a las autoridades españolas: “Lo que nos gustaría solicitar desde aquí, desde Catar, es que igual que en otros países están pudiendo sacar vuelos, se nos dé una alternativa, ya sea vía terrestre hasta un aeropuerto seguro o vía aérea por parte de nuestra embajada, y poder volver hasta nuestra casa”.

En medio de la escalada bélica en Oriente Próximo, estas seis jóvenes sevillanas aguardan en una habitación de hotel confiando en que la diplomacia y la logística les permitan regresar cuanto antes a España.