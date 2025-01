El castillo de Sevilla que National Geographic ha incluido entre los más bonitos y épicos de Andalucía

Los castillos que hay repartidos por la región andaluza son testigos del paso del tiempo y de las diferentes culturas y pueblos que han habitado estas tierras. Estas construcciones, muchas de ellas conservadas en muy buen estado y abiertas al público, destacan por su majestuosidad, su arquitectura y las muchas historias que en ellas han tenido lugar. Es por eso por lo que no es de extrañar que estos castillos sean lugares de interés turístico en Andalucía. Tal y como destaca National Geograhic, «en España se pueden encontrar alrededor de 10.000 castillos catalogados, algunos en ruinas, otros restaurados con esmero, y algunos convertidos en museos o incluso alojamientos».

En este sentido, la comunidad autónoma de Andalucía destaca por ser un lugar en el que abudan dichas construcciones, con la provincia de Jaén a la cabeza, «donde se reúne un total de 237 vestigios entre alcazabas, bastiones-atalaya, murallas y castillos».Por este motivo, el citado medio ha querido hacer una mención especial a los 13 castillos más bonitos y épicos que hay en Andalucía y entre todos los elegidos hay uno que se encuentra en Sevilla, concretamente en la localidad de Carmona.

Alcázar de la Puerta de Sevilla

Carmona es uno de los pueblos más turísticos y conocidos de la provincia de Sevilla. «Asomada a la vega del río Corbones desde la cima de un altozano, esta milenaria población (su trazado primitivo fue obra de los cartagineses) guarda un variado patrimonio», mencionan en National Geographic. Entre sus construcciones más singulares se encuentran el Alcázar de la Puerta de Sevilla, la Necrópolos, el Anfiteatro Romano, del siglo I a. C. o el Parador, Alcázar de Pedro I. También destacan iglesias como la de San Pedro o la de Santa María, y otros monumentos como Puerta Córdoba. «El Alcázar bajo, conocido como Puerta de Sevilla, da entrada a las callejas de la ciudad antigua», añaden en National Geographic.

La Puerta de Sevilla es uno de los elementos más representativos del municipio carmonense. Aunque se han encontrado restos arqueológicos datados entre los S.XIV y XII a. C., su origen está establecido en el S.IX a. C, por lo que fue declarado monumento histórico artístico antes, incluso, que la Giralda de Sevilla. Este alcázar tiene influencia fenicia, cartaginesa, romana, musulmana y, finalmente, cristiana. Tras varias modificaciones, en los años 70 se llevó a cabo la última remodelación que le confiere el aspecto que tiene en la actualidad.

Los trece castillos más bonitos y épicos de Andalucía