El desayuno del Hotel Alfonso XIII, uno de los mejores de España según Viajar

Tradicionalmente, el desayuno ha sido una de las comidas más importantes del día, si no la que más. A pesar de que en los últimos años hayan proliferado algunas teorías que defienden que esto no es así, lo cierto es que esta comida sigue siendo una de las más populares tanto en España como en otros países del mundo. Por esto, no son pocas las personas que adoran disfrutar de los desayunos en hoteles, en la casa con amigos, o a solas en alguna cafetería.

Bajo esta premisa, la revista Viajar ha querido enumerar cuáles son los hoteles de España que ofrecen los mejores desayunos, «ideales para hacer turismo con energia». De los seis elegidos como favoritos a nivel nacional, los desayunos del Hotel Alfonso XIII aparecen en segunda posición.

El desayuno del Hotel Alfonso XIII

En el medio de viajes Viajar aseguran que «en la mágica ciudad de Sevilla, este emblemático hotel cinco estrellas no escatima en detalles para ofrecer un desayuno excepcional». En el hotel Alfonso XIII se puede encontrar «un festín de sabores andaluces, desde tostadas con jamón de bellota y aceite de oliva virgen extra hasta dulces tradicionales como pestiños y tortas de aceite».

En este hotel cuentan, además, con brunch dominicales, que cuentan con música de piano en directo y una selección amplia de productos para empezar los domingos de la mejor manera. Estos desayunos pueden reservarse a través del correo electrónico restaurants.alfonsoxiii@luxurycollection.com, o del teléfono (+34) 699 465 086. Estos desayunos tienen un precio de 65 euros por persona.

El Hotel Alfonso XIII, a Luxury Collection Hotel, cuenta con tres restaurantes en su interior. En el restaurante San Fernando se sirve cocina típica andaluza y los brunch de los que hablamos, catalogados como uno de los mejores de España. Ena Sevilla se especializa en tapas y platos para compartir, mientras que el Bar Americano ofrece una selección de cócteles de gran calidad en un ambiente Art Decó.

El Hotel Alfonso XIII, a Luxury Collection, se construye a comienzos del siglo XX para hospedar a los dignatarios internacionales durante la exposición iberoamericana de 1929, celebrada en la hispalense. Este se edificó sobre los antiguos jardines de Eslava, dando respuesta al concurso convocado por los organizadores de la muestra , en el que se busca un hotel en el llamado «estilo sevillano» que pudiera albergar, en un principio 200 habitaciones pero que contara con la posibilidad de una ampliación hasta las 300.

Tal y como recoge la Guía Digital del Patrimonio Cultural de Andalucía, a pesar de que el proyecto, obra de José Espiau y Muñoz, se presentó en el año 1916, las útlimas obras de su construcción no finalizarían hasta el año 1928.

Los hoteles con los mejores desayunos de España según Viajar