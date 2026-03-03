La Catedral de Sevilla acoge un concierto gratuito de orquesta sinfónica este martes 3 de marzo

La Catedral de Sevilla será escenario este martes 3 de marzo de un concierto sinfónico a las 19:00 horas, protagonizado por la Orquesta de 5º y 6º de Enseñanzas Profesionales. La dirección correrá a cargo del profesor Francisco José Cintado en una cita musical de entrada libre y gratuita hasta completar el aforo disponible. El acceso al recinto se efectuará por la Puerta del Príncipe desde las 18:30 horas.

El programa musical incluirá dos composiciones destacadas del repertorio clásico y romántico. Por un lado, la Sinfonía nº 26 en re menor "Lamentatione" de Joseph Haydn; por otro, la Suite Sinfónica de "Parsifal" de Richard Wagner. Ambas piezas se desarrollarán en el singular marco arquitectónico del templo sevillano.

La Sinfonía nº 26 "Lamentatione" representa una de las creaciones más particulares del periodo Sturm und Drang de Haydn. Esta obra se caracteriza por su intensidad expresiva y profundidad espiritual, elementos que se verán realzados por la acústica y solemnidad del espacio catedralicio. La pieza encuentra en este entorno patrimonial un escenario idóneo para su interpretación. La suite extraída de Parsifal permitirá al público experimentar la riqueza orquestal y el misticismo característicos de la obra wagneriana. Esta composición complementa el programa con el lenguaje romántico tardío del compositor alemán, ofreciendo un contraste estilístico con la propuesta de Haydn.

Este evento representa una ocasión para disfrutar de música sinfónica en un entorno de excepcional valor histórico y artístico. La iniciativa favorece el encuentro entre la tradición musical y el patrimonio cultural sevillano, integrando la formación de jóvenes músicos en espacios emblemáticos de la ciudad.