La Catedral de Sevilla reanuda las visitas nocturnas ‘De Profundis’: fechas y cómo conseguir entradas

Visita a los sepulcros de los arzobispos en la Catedral de Sevilla en 'De Profundis'

La Catedral de Sevilla ha anunciado la vuelta de la visita nocturna 'De Profundis: Los sepulcros de los arzobispos de la Catedral', que se reanudará a partir del viernes 13 de marzo. Esta propuesta cultural singular modifica su calendario habitual y pasa a celebrarse los viernes en lugar de los jueves, incorporándose de manera definitiva al programa 'Noches en la Catedral', una iniciativa que fusiona arte, historia y espiritualidad en el primer templo gótico de Sevilla.

'De Profundis' constituye un recorrido temático que permite al público conocer los monumentales sepulcros episcopales distribuidos por diferentes espacios del templo catedralicio, una parte fundamental del patrimonio artístico y eclesiástico de la archidiócesis hispalense.

Entre las principales novedades de esta edición destaca la apertura al público de la cripta de los arzobispos de la Parroquia del Sagrario, un espacio que tradicionalmente ha permanecido inaccesible para los visitantes. Asimismo, la experiencia se complementa con música sacra interpretada en directo, quienes aportan una dimensión sonora intensa y evocadora al recorrido nocturno por el templo.

Este formato se incorpora desde marzo al programa nocturno que ofrece la Catedral, diseñado para que los visitantes puedan redescubrir el templo bajo una perspectiva diferente y más contemplativa. El conjunto de actividades nocturnas favorece una conexión más profunda con la historia, la espiritualidad y la arquitectura del monumento más emblemático de la capital andaluza.

Las entradas pueden adquirirse a través del portal oficial de la Catedral de Sevilla y se recomienda realizar la reserva con antelación, puesto que estas visitas suelen contar con aforo limitado debido a su formato reducido.