La Feria de Abril de Sevilla se celebrará por quinta vez en Miami

Con el fin de poder vivir de una manera peculiar la famosa Feria de Abril de Sevilla la empresa de eventos con fines sociales y culturales Club eXpats en colaboración con Planners On Point celebrará, por quinto año consecutivo la Feria de Abril de Miami, en Estados Unidos, el próximo sábado, 6 de abril.

Para recrear la tradicional fiesta sevillana el evento contará con distintas actividades, gastronomía española, música en directo y mucho flamenco.

En su quinta edición este evento prevé acoger a más de 2.000 personas, además de vendedores y restaurantes que ofrecerán productos españoles.

Los invitados, que no tendrán restricción de ningún tipo para entrar en el recinto, también tendrán la oportunidad de vestirse con trajes flamencos, montarse en caballos o disfrutar de la cocina de España.

Programa de actividades

Esta particular Feria de Abril estadounidense cuenta con un programa de entretenimiento adecuado para toda la familia, con actuaciones de estudios de baile como Furia Flamenca, Gitanillas Dance Studio, The Dream Dance Studio, Teatro Flamenco Carmen Rubio - Mujeres Flamencas, The Core Dance Center, Independance Academy of Arts, Jennie's Dance Studio, Encore Academy of the Arts, Escuela Flamenca Miami Gabriela Fonseca o Luna Cale.

Además, actuarán artistas flamencos como Salvador de Ángela (director artístico), José Jesús 'Cachito' Díaz (percusión); Víctor Barrios y Yoel Matos (guitarra); o Irene Lozano 'La chiqui de Málaga', Liliana de la Caridad y María Mercedes Pérez 'Merche' (bailaoras).

"Con una abundancia de colores vibrantes, música contagiosa, lunares en remolino y cautivadoras actuaciones de flamenco, la Feria de Sevilla en Miami promete una experiencia española inolvidable. No pierdas la oportunidad de sumergirte en el rico tapiz cultural de España", señalan los organizadores.

La Feria de Sevilla en Miami cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Sevilla la Cámara de Comercio de Key Biscayne, el Consulado de España en Miami, la Cámara de Comercio Estados Unidos-España o el Centro Cultural de España; y está patrocinado por Real Betis Balompié, El Palacio Andaluz, Montecristo, Puerto de Indias, Natura Bissé, Mahou, Hotel Indigo, Maylay, Sanitas Medical Center, Telemundo NBC, Palacios o Whatever Lo Que Sea Printing.