La odisea con final feliz de Te como tu cara: media chirigota atrapada por la tractorada rumbo al Carnaval de Cádiz

Día de emociones fuertes el vivido ayer por la chirigota de Écija Te como tu cara. Y es que la ilusión de la agrupación por cantar por primera vez en unas semifinales del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas de Cádiz (COAC) se tornó durante más de tres horas en angustia porque prácticamente la mitad del grupo se quedó atrapado en el atasco generado en la autovía Sevilla-Cádiz por la tractorada reivindicativa sin autorización de los agricultores españoles.

Alguien tiene un helicóptero 🚁 para ir Cadiz esta tarde?? Es pa un amigo!!!🫣🫣🫣 — CHIRIGOTA ECIJA, TE COMO TU CARA (@Chirigota_Ecija) February 6, 2024

Minuto y resultado…. Maquillaje en la retención!!!!nuestra alegría jurado y su equipo han llegado en Dron!!!!! pic.twitter.com/Veii3Qvn7X — CHIRIGOTA ECIJA, TE COMO TU CARA (@Chirigota_Ecija) February 6, 2024

Seis componentes de la agrupación, entre ellos el cajilla y un guitarra, estuvieron parados en el atasco durante casi toda la tarde y llegaron a ver en peligro la actuación. Aún así, la chirigota templó los nervios en la redes sociales y fue contando con humor su odisea. Incluso llegaron a poner en conocimiento del jurado la situación a través de un escrito, ya que cantaban los segundos en la función (sobre las 20:45) y a las 19:00 aún permanecían parados en el atasco.

Así recibían a sus compañeros la @Chirigota_Ecija minutos antes de entrar al teatro. #COAC2024S3 pic.twitter.com/564z8B3qL6 — José Campaña (@JoseCampanaF) February 6, 2024

Finalmente no hizo falta retrasar la hora del pase y los seis componentes fueron recibidos con euforia por el resto de la agrupación en la carpa trasera del Gran Teatro Falla. Los nervios no sólo no se notaron durante la actuación, si no que los autores supieron sacarle partido al contratiempo con algún golpe sobre el atasco en el primer cuplés o ausentándose en la alzada de telón. El grupo acabó firmando un gran pase a la altura de toda una semifinal de un concurso en el que sin duda son una de las sensaciones.