La chirigota del Bizcocho y la de Écija se sobreponen a sus contratiempos para estar muy a la altura en las semifinales del Carnaval de Cádiz

Muy buen regusto el que dejaron ayer en la semifinales del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas de Cádiz (COAC) las dos agrupaciones sevillanas aún en competición: la chirigota La última y nos vamos, de Antonio Álvarez Bizcocho, y Te como tu cara, de Écija. Ambas firmaron dos muy buenas actuaciones en sus respectivas ligas a pesar de los problemas que tuvieron para viajar a Cádiz a tiempo por la tractorada no autorizada de los agricultores en todas las carreteras de España.

Y es que seis componentes de la chirigota de Écija llegaron al Gran Teatro Falla entorno a las 20:00, hora del comienzo de la sesión, cuando eran los segundos en cantar, sobre las 20:45. Prácticamente la mitad de la agrupación y su equipo de maquilladores se quedaron atrapados en la autovía y tuvieron que caracterizarse y vestirse en caravana, una odisea que la chirigota fue narrando en sus redes. Hubo final feliz y a su hora todo los componentes estuvieron sobre las tablas, aunque aprovecharon el contratiempo a su favor en el repertorio aludiendo al tema en un cuplé y no apareciendo en formación cuando se levantó el telón.

Problemas aparte, el grupo de los hermanos Castro estuvo muy a la altura de su estreno en unas semifinales del Falla, y ya no sólo por una partes fijas, presentación y popurrí, que son de lo mejorcito de la modalidad, sino también en repertorio, pasodobles y cuplés. Buen primer pasodoble de piropo al Gran Teatro Falla, rematado con acierto en homenaje a Eduardo Bablé, la voz del coliseo, y Miguel Ángel Fuertes, regidor de escena, "la voz y el corazón del teatro", ambos en su último año de concurso antes de jubilarse. Segundo precioso a las madres, que te enseñan todo en la vida, menos "a vivir sin madre". Una letra muy emotiva de los autores, que perdieron a la suya recientemente. Gracioso el primer cuplé, con referencia incluso al atasco de la autovía, a todas las felicitaciones de carnavaleros que han recibido por su pase a semifinales. Enhorabuena de todos... menos de Andy, de Andy y Lucas, autor de la comparsa Los amuletos, que los llama "tontos", en referencia a un enfado del cantante con periodistas por la mala crítica a su agrupación. Mejora el segundo sobre el tiempo que pasan de pie en la carretilla, sobre todo por el remate, en el que dicen que les "viene de lujo para defender una falta". Incluso uno se tira para taponar el tiro por abajo. Genial. El popurrí sigue funcionando con las innovaciones de cuartos y cambiando el remate de una de sus mejores cuartetas, la del no baile de La bomba, esta vez a la rumana que pide en Cádiz. Tienen muy complicada la final pero este carnaval ya tienen su gran bocado.

Muy buen pase también de la chirigota de San José de la Rinconada, que realza sus opciones de repetir en la Gran Final del viernes. Los músicos del Titanic sufrieron menos el contratiempo de los tractores, ya que cantaban en quinto lugar, pero sí han tenido que sobreponerse al ingreso de uno de sus guitarristas por una crisis de apendicitis, por lo que el propio Bizcocho tuvo que ponerse a la guitarra en la presentación y el popurrí en las partes en las que otro de los cuerdas se hace cargo del contrabajo. Presentación con "a los tractores" en lugar del habitual "a los botes" que sigue sin resentirse por lo pegadiza y el cúmulo de pamplinas.

Buen primer pasodoble a la diferencia de clases sociales en el barco rematado con la degradación de la Educación y la Sanidad públicas. Pega más el segundo de homenaje a un chirigotero que lo está pasando mal y del que piden su vuelta a las tablas. Parece un homenaje a Manolín Santander, ex autor de la música de la chirigota hace unos años, pero no, es a José Manuel Soto, que fue integrante hace ya más de una década de Los pre-paraos, la conocida como chirigota de los famosos. Muy bien la tanda de cuplés, en la que ironizan en el primero sobre la carga que reciben en Cádiz por ser sevillanos y advierten que cuando llegue el famoso tsunami a Cádiz, en su casa sólo tienen "dos camas". Sirve de preparación para el segundo, a los ofendidos y el humor negro, una de sus señas de identidad: "al que no le guste que se muera". Acaban apelando al jurado para que puntúe lo que vea, pero ahora se muestran dispuestos a ir al Ikea a por camas en caso de tsunami. El popurrí, sin cambios, sigue adoleciendo de golpes fuertes pero no deja de ser uno de los mejores de la modalidad por su regularidad en los pequeños golpes. El jurado decidirá esta noche tras la última semifinal si siguen a flote rumbo al viernes.