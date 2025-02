Los engachaos y Desde mi mundo convencen en su estreno en el COAC 2025

Destacada presencia sevillana en la decimotercera sesión de preliminares del Concurso de Agrupaciones Carnavalescas de Cádiz (COAC) 2025. Este martes fue el turno para comparsa Desde mi mundo y la chirigota Los enganchaos, que cuajaron buenas actuaciones para presentar sus credenciales para estar en los cuartos de final que arrancan el próximo 14 de febrero.

La primera en pasar por las tablas del Gran Teatro Falla fue la comparsa DX, con letra de Rafael Fernández Delis, que comparte también la autoría de la música junto a Francisco Javier Sierra Ramírez, director de la agrupación. El grupo presentó una bonita, necesaria y bien intecionada idea, dedicando su repertorio casi íntegro a la inclusión de personas con discapacidad, aventureros que cada día "inventan un mundo al despertar". Así lo cuentan en su presentación: "Y mirando, y mirando, y mirando, y mirando yo voy. ¿Sabes quién eres tú=? Yo sí sé bien quien. Y mirando, y mirando, y mirando, y mirando por mi catalejo, aunque estés a mi lado, yo te siento tan lejos", antes desvelar que representan al "autismo, sordera, síndrome de down, ceguera y daño cerebral: cinco mundos del universo de la discapacidad".

La comparsa Desde mi mundo. / Jesús Marín

Buenos pasodobles también de denuncia sobre los colectivos a los que representa. El primero al lenguaje y la actitud paternalista utilizado para tratar a las personas con discapacidad. ""Yo no soy como un perro abandonao al que miras a la cara con compasión", por lo que invitan a dejar de lado terminología como "mi guerrera, mi heroína, mi campeona" y tratarlos como "a otra persona" si quieren verlos felices. La segunda letra a un padre que se avergüenza de tener un hijo con síndrome de down sobre el que enumeran los dones que tienen, como el de "hacer de una tarde cualquiera una explosión de alegría", "de decirte que te quiere sin palabras" o simplemente de "perdonarte aunque lo desprecies a la cara". Cuples satirones pero simpáticos. El primero a lo que parece ser una masturbación con esquinazo final: : "quitar un barrillo es una cosa mu relajante; que tú hayas pensao en la paja no es mi problema, pero también es desestresante". Segundo en la misma dinámica y con el mismo remate, pero con desarrollo sobre un bolsillo donde al final el protagonista está buscando un euro para el bocadillo. El popurrí narra la historia de un día de colegio para seguir su discurso inclusivo con cuartetas destacadas como la que pone en valor los derechos de las personas con discapacidad y la última en la que homenajeando a las familias: "los superhéroes realmente son ellos".

La segunda agrupación es una de las más destacadas de la provincia, la chirigota de Carlos Nevado, Selu Nieto y Sergio Gallardo Cuartokilo, que el año pasado no pudieron repetir como cuartofinalistas con Los malos más malotes de las pelis de Harry Potter. Y para intentar regresar a esa fase del concurso este año encarnan a adictos a uno de las disciplinas deportivas de moda, el crossfit. Cuenta en la presentación que eran unos "sendentarios normales" hasta que unos colegas los llevaron al crossfit, y pasaron de decir "no vengo más" a sacarse el "abono" y pasar el "mono". Ahora son unos "enganchados a la barra", que se meten la "dominadas dobladas", posturean en el Instagram y y estrictos de la dieta: "ni pisar el Manteca y al Bizcocho ni nombrarlo, porque son grasas saturadas". Un presentación frenética y con golpes, pero que funcionan sobre todo al que conozca ese mundo de primera o segunda mano. Suben prestaciones en los pasodobles, de nivel en letra y música. El primero a los barrios obreros, de los que "todos los curantes se tuvieron que marchar porque no había jurdeles" para pagar los ahora sobredimensionados alquileres. Culpa del"robo" de estos vecindarios y del saqueo de su "identidad" a "políticos corruptos y empresarios". Acertada y necesaría también la crítica en la segunda letra al trato y las chanzas a los gays: "no te enfade maricona, que es una broma na más, con los gays no tengo nada, y te lo digo a la cara, y no por detrás. Denuncian que son "comentarios que infuyen en la edudación impidiendo que avancemos", ya que alimentan "el más rancio cuñadismo, la homofobia y el machismo de esta puta sociedad". Rematan dicendo q "blanquean la violencia y dan fuerza a los partidos extremistas" mientras a los homosexuales los "persiguen por la calle" y "como a Samuel los matan". Bajan algo el nivel en los cuplés, pieza que mide a la modalidad. El primero a los callos en las manos por el crossfit y su incidencia en el honanismo, que le deja el miembro como una "flauta" donde toca su novia toca "el himno de Andalucía". En el segundo piden la intervención del público comoe excusa para usar el mismo remate.

El popurrí sigue la tónica crofitera y el ritmo frenético de la presentación con cuartetas destacadas, como la de la pizarra, con referencia televisiva al célebre Montoya de la Isla de las tentaciones, o la de la "yaya" que se apunta a la clase. Se despiden piropeando a Cádiz y cantando que su "verdadera droga es el Carnaval". ¿Habrá abono para la siguientes clase?