Revoluciones del cine africano en Cicus

Posiblemente el cine africano, si tal etiqueta pudiera definir la heterogeneidad, vastedad y diversidad de las propuestas y modos fílmicos de todo un continente aún desconocido, sigue siendo el gran foco de resistencia a la globalización de los fenómenos cinematográficos y audiovisuales de esta era digital. Un cine, unos cines, que apenas asoman a Occidente a través de las co-producciones o los festivales y que se debaten entre la preservación de una cierta identidad cultural en sus relatos y maneras y la obligada conexión con las tendencias del cine de autor. Como ejemplo, Atlantique, de Mati Diop, filme premiado en Cannes 2019 y comprado por Netflix para su difusión internacional que actualiza las historias de zombis en un contexto local, con las nuevas generaciones como protagonistas y a través de una sensual e hipnótica puesta en escena.

Precisamente Mati Diop (Mille soleils, 2013) y su legendario tío y pionero Djibril Diop Mambéty, director de la fundacional Touki Bouki (1973), son dos de los protagonistas que dialogarán intergeneracionalmente (el lunes 9) en este interesante taller gratuito (previa inscripción: hoy y mañana) sobre el último cine africano que se celebrará en Cicus los próximos 9, 10, 11 y 12 de marzo. Avalado por el FCAT (Festival de Cine Africano de Tarifa y Tánger) y coordinado por Javier H. Estrada, el taller desglosará en esas cuatro jornadas de charlas y proyecciones algunos de los senderos esenciales del más reciente cine hecho desde el continente africano, trazando espejos y puentes entre pasado y presente, defendiendo que la creación audiovisual africana ha generado constantemente obras audaces y rompedoras.

En su declaración de intenciones, "el curso evidenciará que, en su versión más visionaria, los cineastas africanos han demostrado una capacidad insólita para adelantarse a las realidades políticas, alertando sobre las fragilidades de sus sistemas y sociedades, y alumbrando posibles alternativas", también que las mujeres cineastas tienen su voz y su lugar en este panorama creativo.

Las sesiones se compondrán de una introducción a cada tema, visionado de fragmentos de films, análisis de la mirada y la puesta en escena de los cineastas, y debates sobres las cuestiones sociales, históricas, políticas, culturales y antropológicas planteadas. Cada sesión se completará con la proyección diaria de dos películas vinculadas con su contenido y que ilustren este vaivén entre pasado y presente. Las proyecciones de tarde serán abiertas al público y estarán presentadas por la también programadora Marion Berger.

Tras la dupla de los senegaleses Diop del lunes 9, el martes 10 la sesión Indagando en las grietas de la Historia estará ilustrada por la cinta de Ruanda Things of the aimless wanderer (2014, Kivu Ruhorahoza). El miércoles 11 toca hablar del Surrealismo en el desierto y ver las cintas tunecinas El Haimoune (1984, Nacer Khémir, 1984) y Tlamess (2019, Ala Eddine Slim). Y el jueves 12, dedicado al cine realizado por mujeres magrebíes, los filmes marroquíes Sur la planche (2011, Leïla Kilani), La fièvre (2014, Safia Benhaim) y Party on the caps (2018, Meriem Bennani).

Apoteosis mística de Aretha

En enero de 1972, con 29 años, Aretha Franklin viaja a Los Ángeles a para grabar un disco de música religiosa. La acompañan su banda habitual, el Reverendo James Cleveland y su coro y las cámaras de Sydney Pollack. Grabado en vivo durante dos noches, aquel álbum se convirtió en el disco de Gospel más vendido de todos los tiempos, pero el documental nunca pudo terminarse debido a problemas técnicos de sonido.

Felizmente recuperado y reconstruido por Alan Elliot, Amazing grace está destinado a ocupar un lugar en el podio de los grandes documentales musicales, una pieza cargada de energía y comunión con su audiencia que convierte también a los espectadores de hoy en unos privilegiados. Tal es el poder de revelación y éxtasis que se desprende de un trabajo que captura la intensidad de aquellas dos noches, el sudor, la furia y el milagro, el torrencial chorro de voz, la calma y las modulaciones prodigiosas de una Franklin monumental, seria y sobria que quiso aquí homenajear a sus raíces, a aquel padre predicador con el cantó sus primeras canciones en la iglesia y que se emociona en primera fila ante el poder inmenso de su hija.

Amazing Grace es mucho más que la filmación de un concierto. Siempre atentas a lo imprevisto, las cámaras de Pollack capturan una atmósfera que se va calentando y enardeciendo ante la voz de Aretha y los ritmos de su banda, en el diálogo impresionante entre la cantante y el coro del Reverendo, en el contraplano de un público por momentos alucinado que se levanta y baila, que se emociona y excita sin control. Posiblemente nunca hemos estado tan cerca de la mística del Gospel afroamericano como camino gozoso hacia Dios, como expresión de una religiosidad desbordante, festiva y contagiosa.

Reporteras y buen rollo en Tres Culturas

Un grupo de mujeres del programa Corazones de guatiné de la emisora comunitaria Radiópolis fue al estigmatizado y periférico barrio sevillano de Polígono Sur con la idea de impartir un taller de radio. Así surgió Reporteras de buen rollo, un programa de radio teatro cuya andadura ha sido recogida en un documental que se proyectará en la Fundación Tres Culturas el próximo martes 10 a las 20.30 h., con presentación de su director Guillermo García y María Limón.