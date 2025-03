Clases de yoga gratis este viernes en un conocido centro comercial de Sevilla

Durante los días de marzo el centro comercial Sevilla Fashion Outlet, ubicado en el Polígono Industrial que hay frente al aeropuerto de la ciudad, ha estado celebrando el mes de deporte y la vida activa con la campaña Ponte en marcha. Con esta acción, con la que se han llevado a cabo algunas citas especiales, se tiene el objetivo de promover un estilo de vida saludable y ofrecer alternativas para introducir el deporte en la rutina diaria de las personas. Este propósito de la búsqueda de una vida sana y en equlibrio es el mismo que tiene Shalala Yoga Studio, un centro que el próximo 28 de marzo impartirá una clase de yoga de 75 minutos completamente gratuita.

Sevilla Fashion Outlet cuenta con uno de los mix deportivos más importantes de la escena comercial especializada en estilo de vida en Andalucía occidental, con puntos de venta exclusivos en formato outlet de firmas de la talla de Puma, Asics, Columbia y New Balance entre otros grandes rótulos, y despliega durante su campaña anual de fitness todo lo necesario para una práctica deportiva de alto nivel.

Y es que en colaboración con Shalala Yoga Studio las personas intreresadas han podido asistir a una clase de este deporte que tiene una duración de más de una hora, Se trata de una práctica adaptada a todos los niveles que pone especial énfasis en el trabajo de fuerza y la respiración. La inscripción es gratuita hasta completar aforo y la información está disponible en la web www.sevillafashionoutlet.com y el teléfono +34649135160

Además de invitar a romper con el sedentarismo e incorporar la práctica deportiva, Sevilla Fashion Outlet propone actividades familiares con foco en la nutrición, y todos los sábados de marzo propone la actividad El laboratorio de la alimentación: chef científicos. Una dinámica dirigida a niños y niñas de entre 6 y 12 años dirigida por pedagogos que alía nutrición y cocina, y durante la que los pequeños aprenderán nociones de alimentación y salud mientras descubren la cocina molecular. Las plazas son limitadas y las inscripciones pueden realizarse a través del whatsapp +34649135160

Sobre Sevilla Fashion Outlet

Sobre Sevilla Fashion Outlet Sevilla Fashion Outlet es el principal escaparate de moda y lifestyle Premium de Andalucía, con más de cien primeras marcas globales de moda y lifestyle como Karl Lagerfeld, Tommy Hilfiger, Lacoste, Levi’s o Swarovksy entre otras, además de enseñas españolas, de la talla de Tous, Bimba y Lola, Adolfo Domínguez etc. Este destino de compras reúne además las firmas andaluzas más punteras en formato outlet, como Scalpers, Noon o Silbon, y el mix de marcas deportivas más potente de España (con Quik Silver, New Balance, Puma o Asics entre otras). Situado en las inmediaciones del aeropuerto de Sevilla, cuenta con una selecta oferta gastronómica de la mano de Starbucks, House of Juice o Five Guys, amplio espacio de parking en superficie y los servicios al cliente para llevar la experiencia de compras a un nuevo nivel.