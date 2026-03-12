Club Nature, el evento gratuito de música techno, house y dub que se celebrará es un espacio único de Sevilla

Tras su debut inicial, In The Park presenta la segunda entrega de Club Nature, un evento en el que habrá música electrónica y buen ambiente en un escenario único, como es el Espacio Qanat, en la Isla de la Cartuja, y con un formato más íntimo, itinerante y experimental. En esta ocasión la cita tendrá lugar el próximo sábado, 28 de marzo, con acceso completamente gratuito de 16:00 a 24:00 horas.

El Espacio Qanat es una joya de la vanguardia bioclimática en Sevilla diseñada para el confort ambiental donde el aire, el agua y el sonido fluyen bajo un nuevo prisma. Con un aforo muy limitado, la cita apuesta por una cercanía radical entre artista y pista, integrando una curaduría sonora de vanguardia en un ecosistema efímero.

En esta ocasión, la programación de Club Nature celebra la interconexión de escenas con cinco visiones internacionales que habitan entre la tradición y la vanguardia. El recorrido transita desde el pulso percusivo de Phran, quien explora el punto de encuentro entre el techno y los ritmos tropicales más oscuros, hasta el groove afrocaribeño de Chica Acosta, responsable de deconstruir sonidos de su Colombia natal para crear ambientes cálidos pensados para el cuerpo.

La propuesta converge en el nomadismo sonoro de Naya Binghi, cuya selección nos lleva de viaje por Jamaica, África y Andalucía, y la maestría house de B-Lions & Camore, dos coleccionistas incansables que rescatan grooves atemporales y bajos contundentes.

Como broche local, el showcase del sello sevillano Dead Trax (Hartta B2B Random Vestax) aportará su herencia británica mediante ritmos rotos, sintetizadores y la energía cruda del UK sound, con el que experimenta cómo los sonidos de hoy habitan la arquitectura del futuro. Desde la luz del atardecer hasta la complicidad de la noche sevillana, la organización de In the Park apuesta por la gran cercanía entre el artista y la pista.

Cómo obtener la invitación para asistir al evento

La entrada para disfrutar del próximo evento Club Nature es completamente gratuita, pero debido al aforo limitado es necesario acudir con invitación. Esta se puede solicitar de manera individual a través del enlace disponible en sus redes sociales, rellenando el formulario creado para la ocasión. El acceso al recinto se hará por orden de llegada hasta completar la capacidad del mismo.

Club Natura, de In the Park, es un evento cultural y musical íntimo en Sevilla que fusiona la electrónica con sonidos experimentales y tropicales, destacando por un formato de aforo limitado en diferentes puntos de la ciudad. Esta propuesta destaca por la conexión cercana entre artistas y público, incluyendo un enfoque en la escena local.