Tres agrupaciones del COAC 2026 actuarán gratis el viernes en este pueblo a pocos minutos de Sevilla

Este viernes, 13 de marzo, la localidad sevillana de Espartinas vivirá su carnaval con una clara apuesta por la fiesta gaditana más internacional con la actuación de varias agrupaciones que han competido este año en el Teatro Falla, de Cádiz, y que crearán un ambiente único e irrepetible en el municipio del Aljarafe.

El encuentro tendrá lugar a partir de las 17:00 horas en la Caseta Municipal y en él se podrá disfrutar de la presencia de las chirigotas “Los Amish del Mono, fuimos a piononos”, clasificados en el segundo puesto en la categoría de chirigotas en el COAC 2026; “Piensa mal y acertarás”, octavos en la clasificación y “Airon Los Julandrones”.

El horario de las actuaciones para poder disfrutar de estas tres agrupaciones en la Caseta Municipal (avenida Jerónimo Leal Navarro, sn) es el siguiente:

Airon Los Julandrones , a las 17:30 horas.

, a las 17:30 horas. Piensa mal y acertarás , a las 19:00 horas.

, a las 19:00 horas. Los Amish del Mono, fuimos a piononos, a las 20:15 horas.

De esta manera, el Carnaval de Espartinas 2026 continúa la senda de los últimos con la actuación de agrupaciones que han participado en el Carnaval de Cádiz como fueron en la edición de 2025 las chirigotas “Los Cagones”, de Manolín Santander, Sánchez Reyes y Juanito Blanco; “Los Sherijuegos”, de Juan Manuel Braza Benítez 'El Sheriff'; y “Los Muchachos del Congelao”, de Antonio Pedro Serrano 'Canijo de Carmona'. La entrada al recinto es completamente gratuita hasta completar aforo, por lo que se recomienda acudir con tiempo para asegurarse un sitio.

Programación completa

A lo largo de la jornada también se realizarán actividades para los más pequeños así como un concurso de disfraces en tres categorías: infantil, jóvenes y adultos. La programación completa es la siguiente:

17:00 horas: Apertura de puertas e inicio de actividades infantiles (pintacaras, juegos de mesa, taller juegos de superación).

17:30 horas: Apertura de inscripciones para el concurso de disfraces (todas las categorías).

17:30 horas. Actuación de la chirigota “Airon los Julandrones”.

19:00 horas: Actuación de la chirigota “Piensa mal y acertarás, (Los Desconfiaos)”.

20:00 horas: Cierre de inscripciones para los concursos de disfraces (todas las categorías)

20:15 horas: Actuación de la chirigota “Los Amish del mono, fuimos a por piononos, (La Decepción)”.

21:00 horas: Entrega de premios a los mejores disfraces.

22:00 horas: Fin del evento.

Además, a lo largo de la tarde el recinto también contará con el bar-ambigú de 17:00 a 22:00 horas así como con actividades infantiles de 17:00 a 19:30 horas. Los galardonados en el concurso de disfraces contarán con premios simbólicos para las cuatro categorías: mejor disfraz individual infantil; mejor disfraz individual adulto; mejor disfraz de grupos o parejas infantil y mejor disfraz de grupos o parejas adulto.